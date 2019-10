Argentino no pudo con Ferro, en Caballito

Argentino no pudo anoche en Caballito, ante Ferro, y perdió 90 a 70 en su penúltima participación por el torneo Súper 20. De esta forma quedó eliminado y mañana visita a Hispano Americano, en Río Gallegos, para cumplir con el calendario.

Argentino picó en punta en el Héctor Etchart. Facundo Zárate, Guzmao Costa y Jonatan Slider fueron determinantes en un brillante primer cuarto que lo dejó ganador 25-13.

Pero en el segundo cuarto se olvidó de defender. Todo lo intenso del segmento anterior se diluyó en diez pobres minutos donde perdió 26-12.



Ferro lo dio vuelta apostando interno con Kevin Hernández, al tiempo que de afuera Spano y Marín fueron importantísimos para redondear un primer tiempo de 39-37.

Más de Tomás Spano y Kevin Hernández –en el reinicio- sostuvieron arriba a Ferro Carril Oeste que además encontró un buen cierre con Sebastián Orresta.

Argentino estuvo peleado con la canasta, no pudo bajar el goleo local y perdió 20-15. Un triple de Facundo Zárate (lo mejor de Argentino con 5 triples y 4 dobles) con ocho segundos por jugarse, le permitió mantenerse en juego de cara al embalaje final del partido.

Pero, en el último cuarto el Turco no pudo hacer nada contra la contundencia de Ferro (31-18, con Thomas y Marín imparables) y resignó el resultado en manos de su adversario de turno.



Anoche

Instituto 97 vs Olímpico 93

Ferro 90 vs Argentino 70

San Lorenzo 70 vs Boca 79

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Viernes 25

(Última Fecha)

20 Obras vs Ferro

21 Hispano vs Argentino.

21 Boca vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

21.30 Libertad vs Instituto



Fixture LNB

(noviembre-diciembre)

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto Central Córdoba

01-12 (V) vs Atenas de Córoba

06-12 (L) vs Quimsa Santiago del Estero

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias de la Nación

14-12 (V) vs San Lorenzo de Almagro

19-12 (L) vs Atenas de Córdoba