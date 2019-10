Argentino debuta en Junín ante el club de Regatas

Argentino debutará como local en la Liga Nacional de Básquetbol, el martes 12 de noviembre recibiendo la visita del Club de Regatas Corrientes.

En tanto hoy juega su penúltimo partido de preparación en el Torneo Súper 20 visitando a Ferro Carril Oeste.

Dirigen en Caballito desde las 21 el platense Fabricio Vito, el chubutense Julio Dinamarca y el entrerriano Javier Mendoza.

En tanto mañana jueves viaja a Río Gallegos para enfrentar a Hispano Americano.

Hoy

21 Instituto vs Olímpico

21 Ferro vs Argentino

21 San Lorenzo vs Boca

Jueves 24

20.30 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Fixture LNB

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto

01-12 (V) vs Atenas de Córoba

06-12 (L) vs Quimsa

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias

14-12 (V) vs San Lorenzo19-12 (L) vs Atenas de Córdoba.