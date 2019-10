¿Vuelve Kent?

Ayer corrió como reguero de pólvora la posibilidad de que Anthony Kent vuelva a vestir la casaca de Argentino de Junín.

En realidad hace 10 días que se había hablado de este jugador, pero luego había diferencias económicas que no se podían subsanar y había quedado descartado. Pero aparentemente, luego de unos días, se habría retomado el diálogo y todo llegaría a buen puerto.

Kent estuvo en la temporada 2017/2018 al servicio del entonces entrenador Eduardo Japez y fue compañero de Malcom Bernard.

Nacido el 27 de Julio de 1983 (36 años) en Columbus (Ohio, USA) juega de pivot, mide 2,08 mts. y pesa 102 kg. Formado en Whetsone High School, ésta es su carrera deportiva:

Columbus, Ohio (Whetstone)

2001-2002: Colegio de Wooster

2002-2003: Columbus State CC

2003-2004: no jugó

2004: June-July: McDonald's Summer Liga en Columbus, Oh. (Donatos)

2004-2005: Ball State (NCAA): 27 juegos: 2.7ppg, 2.3rpg, 14ast

2005-2006: Ball St. (NCAA): 14 juegos: 1.5ppg, 1.4rpg

2006 July: Summer Pro-Am Liga en Long Beach (NBA)

2007: Hoops Kentucky torneo Pro Am (JAH/DOD Sports)

2006-2007: JSA Bordeaux Basket (France-N1): 21 juegos: 10.8ppg, 7.3rpg, 2FGP: 49%

2007-2008: JSA Bordeaux Basket (France-N1,1T, starting five)

2008-2009: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League, starting five): 41 juegos: 4.2ppg, 4.5rpg

2009-2010: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League, starting five): 45 jugos: 5.7ppg, 4.8rpg, FGP: 46.8%, FT: 52.3%

2010-2011: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League): 50 juegos: 5.0ppg, 3.7rpg

2011-2012: Maine Red Claws (D-League): 50 juegos: 5.9ppg, 4.5rpg, 1.4bpg, FGP: 60.4%, FT: 57.8%

2012-2013: Akita Northern Happinets (Japan-BJ Liga): 41 juegos: 9.7ppg, 8.6rpg, 1.9apg, 1.3bpg, FGP: 57.0%, FT: 37.7%, marzo 2013

2013-2014: Aomori Watts (Japan-BJ League): 54 juegos: 7.5ppg, 6.8rpg, 1.5apg, FGP: 47.8%, FT: 51.6%

2014-2015: Ryukyu Golden Kings Okinawa (Japan-BJ Liga): 56 juegos: 6.3ppg, 5.0rpg, FGP: 58.3%, FT: 55.7%

2015-2016: Takamatsu Five Arrows (Japan-BJ League, quinteto inicial): 50 juegos: 12.1ppg, 8.2rpg, 1.8apg, FGP: 48.3%, 3PT: 9.1%, FT: 54.3%

2016-2017: Westchester Knicks (D-League): 4 juegos: 3.8ppg, 1.8rpg, en diciembre '16 se fue a Atlético Welcome (Uruguay-LUB, quinteto inicial): 14 juegos: 19.4ppg, 10.6rpg, 2.5apg, 1.4bpg, 2FGP: 54.8%, FT: 48.4%, en marzo 17 fichó con Panteras de Miranda (Venezuela-LPB, quinteto inicial).

2017-2018: Argentino de Junín, Liga Nacional de Básquetbol.

2918-2019: Olimpia Kings de Paraguay.