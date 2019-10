Comienza una nueva temporada basquetbolística

Hoy comienza una nueva temporada de la NBA y la costa Oeste apunta a ser nuevamente una gran batalla para determinar si Golden State mantiene su liderazgo o si finalmente logran terminar con ellos. Lakers, Clippers, Nuggets y Rockets van por todo.

División Southwest Dallas Mavericks

Se viene una temporada prometedora para los Dallas Mavericks, que por fin podrán contar con Kristaps Porzingis. El letón ya está totalmente recuperado de la lesión que lo marginó durante toda la 2018/19 (jugó por última vez en febrero de 2018), estuvo trabajando desde el mes de septiembre y llega diez puntos.

La futura dupla con Luka Doncic ilusiona a todo Dallas, como así también a los fanáticos del básquetbol en general. El esloveno la rompió en su temporada rookie siendo el líder en puntos (21.2), rebotes (7.8), asistencias (6) y recuperos (1.1) del equipo. Otra excelente noticia para Rick Carlisle, en su decimosegunda temporada con el equipo, es la recuperación de José Juan Barea. El boricua - único exponente del equipo campeón de 2011 tras el retiro de Nowitzki - se rompió el tendón de Aquiles derecho el 11 de enero, tres días después fue operado y trabajó a la par del resto de equipo.

Este año sumaron a Seth Curry (regresa al Dallas tras su paso por Portland), Josh Reaves, Antonius Cleveland, Boban Marjanovic (todos agentes libres) y Delon Wright (Memphis).

La pintura se completa con Dwight Powell y el alemán Maxi Kleber, quien renovó al igual que el alero Dorian Finney-Smith. Tim Hardaway Jr y Courtney Lee continúan en la posición de escolta con sus diferentes características, mientras que Barea tendrá bien cubierta la espalda con Jalen Brunson y los mencionados Wright y Curry.

Houston Rockets

Durante esta temporada se cumplirán 25 años de la última vez que los Houston Rockets gritaron campeones. En aquella ocasión, durante la 94/95, Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Kenny Smith, Sam Cassell y Robert Horry, entre otros, se alzaron con el bicampeonato. Ahora James Harden irá en busca de devolverle a la ciudad los tiempos de gloria; y para eso tendrá ayuda.

En lo que fue uno de los fichajes más resonantes de los tantos que se dieron durante el receso, los Rockets se hicieron de los servicios de Russell Westbrook aprovechando la disolución del Oklahoma City Thunder. A cambio, le pusieron fin al ciclo de Chris Paul.

Westbrook no quiso quedarse en un equipo que perdía aspiraciones y por eso logró su deseo de poder luchar por un título. Viene de promediar un triple doble en sus últimas tres temporadas. Su estilo puede acomodarse al de Mike D’Antoni, quien deberá resolver cómo acoplar a dos jugadores con semejante absorción de juego.

La dirigencia que encabeza Daryl Morey tuvo un verano movido - al margen del “China Gate” - en el que lograron la extensión de Eric Gordon, más la continuidad de Austin Rivers, Nene Hilario, Gerald Green y Danuel House Jr.

Asimismo, desde la agencia libre contrataron a Ben McLemore, Deytona Davis, Tyson Chandler y Anthony bennet, cuya última presencia en la NBA data de la temporada 2016/2017 (Brooklyn).

San Antonio Spurs

En lo que fue su primera temporada sin la presencia de al menos un miembro del legendario Big Three, San Antonio continuó con su costumbre de clasificar a los playoff (en la séptima posición), pero no pudo ir más allá de la primera ronda luego de caer a manos de los Denver Nuggets.

A pesar de la renovación y de algunas lesiones, Gregg Popovich logró encauzar a su equipo y para esta 2019/2020 quizás se vuelvan a encontrar a los de negro y plata peleando en la postemporada.

No se registraron cambios sustanciales en su plantel; la salida de David Bertans fue la única “fuga” con la que contaron, mientras que obtuvieron a DeMarre Carroll y Trey Lyles. El primero llega con su cartel de buen defensor perimetral, y seguramente esté llamado a ser el alero titular este año. En su última temporada con los Nets tuvo una media de 11.1 puntos y un 34.2% en triples. El ex Denver, por su parte, puede llegar a brindar puntos desde el banco.

San Antonio contarán con la buena noticia que significa el regreso de Dejounte Murray, quien se perdió toda la 2018/2019 por lesión y vuelve en busca de ser la manija del equipo desde la base, posición en la que Popovich está muy cubierto con los mundialistas Patty Mills y Derrick White.

DeMar DeRozan y LaMarcus Aldridge son los dos pilares más importantes. Ambos representan las principales armas ofensivas, y este año no será la excepción. Fueron los máximos anotadores de los Spurs durante la 2018/19 con 21 puntos de promedio cada uno; el ex escolta de los Raptors subió en la mayoría de los rubros estadísticos, aunque su 15.6% en triples dejó mucho que desear y será un punto a tener en cuenta este año. Aldridge, por su parte, representa quizás la única vía de gol consistente en la pintura. El croata de 19 años Luka Samanic fue la selección número 19 del draft; habrá que tener en cuenta su desarrollo y adaptación a la NBA.