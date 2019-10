Jugaron la novena fecha del campeonato

Este fin de semana se disputó la novena fecha de las revanchas del torneo local de minibásquetbol denominado “Paradise Mundo Gráfico”.

Los partidos tuvieron lugar en Junín y las vecinas localidades de Baigorrita y Chacabuco. Detalle:

Resultados

Mini

Los Indios 4 “B” vs Club Junín 0

Baigorrita 0 vs Ciclista 4

Porteño 0 vs San Martín 4

9 de Julio “A” 4 vs Cavul 0

9 de Julio “B” 1 vs Cavul 3

Los Indios "A" 4 vs El Linqueño 0

U13

Porteño 48 vs San Martín 51

9 de Julio 68 vs Cavul 53

Los Indios "A" 113 vs El Linqueño 33

Próximas fechas

Décima

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio

Última

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín.