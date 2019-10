Ciclista no pudo contra Central Entrerriano

Ciclista Juninense flaqueó en su debut ante Central Entrerriano y perdió 81 a 77.

El partido se le presentó favorable. Rápidamente encontró el equipo, se sintió cómodo en la cancha y viajó rápido en el marcador. Una doble base con Diego Álvarez Paz y Maximiliano Tamburini le dio volumen de juego y gol, con éstos dos jugadores y la colaboración de Julián Morales. Así ganó el cuarto 22-16.

Pero luego algunos cambios posicionales no le sentaron bien al Verdirrojo y le permitieron a la visita acomodarse en el partido, a tal punto que lo empató en 35 al cierre del primer tiempo.

Recibió tres triples en manos de Bione, Díaz y Córdoba; al tiempo que Cerone fue muy importante en zona dos.

Ya no fue lo mismo el reinicio del partido para el Verdirrojo. El juego fue más forzado y le costó mantenerse ganador.

Hasta que Joshua Davenport mandó arriba a Central Entrerriano 32-31. Acá la visita pasó a mandar en el partido y cerró el tercer cuarto ganando 58-54.

Un solo jugador, Lorenzo Capponi, le metió 4 triples iguales y consecutivos en los primeros 7 minutos.

En el último cuarto Ciclista corrió de atrás, hizo un esfuerzo importante y acomodó los números con una gran tarea de Julián Morales y una mano del extranjero Amir Warnoch.

Pero en los dos minutos finales careció de altura para tomar los rebotes defensivos y Central se hizo un “pic nic” abajo del aro. Tuvo jugosas segundas opciones de tiro a la canasta con Davenport y Cerone, cerrando el juego con la experiencia de Adrián Forastieri. Inobjetable victoria visitante.

Ciclista se presenta este jueves en Concepción del Uruguay, ante Tomás de Rocamora.

