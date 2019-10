Argentino le dio otra alegría a su gente

Argentino hizo un último cuarto perfecto y derrotó a Ferro Carril Oeste por 91 a 89, anoche en las Morochas.

El partido se presentó parejo durante todo su desarrollo. Ferro picó en punta manejando una interesante doble base con Spano y Orresta, logrando gol y volumen de juego. Por eso se impuso 23-19 en el arranque.

Luego mejoró Argentino en defensa bajándole el goleo a su adversario de turno a 15 en el segundo cuarto.

Por contrapartida el Azul sostuvo su media de goles en 19 para dejar al cierre del primer tiempo las cosas como al principio.

Cinco triples sostuvieron en partido al Turco: 2 de Mariani, Gómez, Burgos y Uranga.





Reanudado el juego en el complemento, hicieron un tercer cuarto sin defensa y con mucho gol. Fue a correr y tirar. En este plantel Ferro se sintió más cómodo y ganó 29 a 24.

Thomas (1 triple, 2 dobles, 4 simples), impecable en la visita. Cangelosi, Slider, Mariani y Burgos le dieron los goles al local manteniéndolo en partido, de cara al embalaje final.

Y en el último cuarto, Argentino las metió todas. Con 29 concreciones, imposible perder. Slider (1 triple, 2 dobles, 4 simples), descollante. Burgos y Cangelosi castigaron de afuera y con la seguridad de Mariani en la línea de tiros libres (5 simples, 1 doble) le alcanzó para llevarse la victoria.

El próximo miércoles juegan la revancha en Caballito.

Anoche

Platense 77 vs Hispano 86

Argentino 91 vs Ferro 89

Peñarol 89 vs San Lorenzo 90

Hoy

20 Instituto vs Atenas (Cba)

21.30 Estudiantes (C) vs Regatas

Domingo 20

19 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Olímpico

21.30 La Unión Fsa vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca