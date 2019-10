Argentino recibe a Ferro

Argentino recibe esta noche la visita de Ferro Carril Oeste, cerrando su participación como local en el torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Con la baja del extranjero Cedrick Lanier Turman Jr., el “Turco” intentará ganar más rodaje en el certamen, de cara a su debut en la Liga Nacional de Básquetbol.

Dirigirán desde las 21 el capitalino Pablo Estévez, el bahiense Alejandro Ramallo y el santafesino Danilo Molina.

Hoy

A las 21, Platense vs. Hispano; Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste y Peñarol de Mar del Plata vs. San Lorenzo de Almagro.

Mañana

A la hora 20, Instituto vs. Atenas, en el clásico de Córdoba; y 21.30, Estudiantes (Concordia) vs. Regatas Corrientes.

Domingo 20

A las 19, Weber Bahía vs. San Lorenzo; a las 21, Quimsa vs. Olímpico de Santiago del Estero; y a las 21.30, La Unión de Formosa vs. San Martín de Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Boca Juniors.

Lunes 21

A las 21, Hispano vs. Obras Sanitarias.

Martes 22

Desde las 19, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Peñarol de Mar del Plata.

Miércoles 23

A las 21, Instituto vs. Olímpico; Ferro vs. Argentino de Junín; y San Lorenzo vs. Boca Juniors.



Jueves 24

A las 20.30, Weber Bahía vs. Peñarol de Mar del Plata; 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Comunicaciones y Regatas vs. San Martín de Corrientes.

Viernes 25

(Última Fecha)

A las 20, Obras vs. Ferro; 21, Hispano vs. Argentino y Boca vs. San Lorenzo; y desde las 21.30, Atenas de Córdoba vs. Olímpico y Libertad de Sunchales ante Instituto de Córdoba.