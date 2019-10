Se completaron los partidos pendientes

Aprovechando el feriado de ayer lunes, se completaron algunos partidos pendientes del campeonato Clausura de minibásquet local.



El Linqueño visitó a Ciclista y Club Junín, mientras que Los Indios recibió a 9 de Julio. Detalle:

Resultados

Mini

Ciclista 0 vs El Linqueño 3 (empataron 1 cuarto)

Junín 0 vs El Linqueño 4

Los Indios A 1 vs 9 de Julio 3

U13

Ciclista 38 vs El Linqueño 72

Los Indios A 56 vs 9 de Julio 41

Lo que viene

Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento



Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño



Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio



Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín

La fecha postergada

La jornada del sábado pasado que no se puedo jugar por las inclemencias del tiempo, será oportunamente reprogramada.