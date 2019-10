Nueva fecha en Los Indios

Este fin de semana se jugó la cuarta fecha del campeonato local de segunda división que organiza el profesor Daniel Pontelli en el club Los Indios. Detalle:

Resultados

Canarios 63 vs Villa 65

Maxibragado 61 vs Las Morochas 52

La Seis 49 vs La Jaula 56

Los Indios 63 vs La Pérgola 67

Sarmiento 78 vs Soldados de Reja 54

Postergado: Ciclista vs Porteño

Posiciones

Sarmiento 8; Villa, La Pérgola y La Jaula 7; Canarios y Soldados de Reja 6; Porteño y Maxibragado 5; Ciclista, La Seis y Las Morochas 4; Los Indios 3