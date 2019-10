Una de cal y una de arena para Ciclista

Ciclista Juninense arrancó la mañana del domingo derrotando a Bahiense del Norte por 70 a 55. Sin embargo a última hora cayó ante el dueño de casa, Unión, por 53 a 51 (parciales de 13-9, 21-16 y 38-32). Hoy cierra su participación ante Gimnasia y Esgrima La Plata, manteniendo las chances de entrar entre los tres primeros.

Fixture

Ayer

Bahiense del Norte 55 vs Ciclista 70

Unión MdP 84 vs Gimnasia Pergamino 52

Libre: Gimnasia L.P.

Bahiense del Norte 82 vs Gimnasia L.P. 73

Unión MdP 53 vs Ciclista 51

Libre: Gimnasia Pergamino

Hoy

10 Gimnasia Pergamino vs Bahiense del Norte (Sporting)

10 Gimnasia L.P. vs Ciclista (Unión)

Libre Unión MdP

17 Gimnasia Pergamino vs Gimnasia La Plata (Unión)

19 Unión MdP vs Bahiense del Norte (Unión)

Libre: Ciclista Juninense.