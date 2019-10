Se completan hoy los partidos pendientes

Debido al temporal que este sábado azotó la ciudad de Junín, no se disputó la jornada programada del campeonato local de minibásquetbol.

En tanto hoy se completarán algunos partidos pendientes, para ir actualizando la tabla posicional. Detalle:

Últimos resultados

Mini

Cavul 2 (42) vs Argentino 2 (46)

Junín 0 vs San Martín 4

Ciclista0 vs 9 de Julio B 4

Los Indios A 4 vs Porteño 0

Baigorrita 0 vs El Linqueño 4

Ciclista 0 vs 9 de Julio A 4

U13

Los Indios 55 vs Porteño 35

Cavul 69 vs Argentino 34

Ciclista 13 vs 9 de Julio 76

Hoy

Hoy (reprogramados)

10.30 Ciclista vs El Linqueño

12 Junín vs El Linqueño

17.30 Los Indios A vs 9 de Julio

Lo que viene

Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento



Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño





Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio



Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín.