Ciclista perdió ante Gimnasia de Pergamino

Ciclista Juninense no pudo en su debut ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino y perdió 72 a 66 en el Pentagonal final de la Liga Provincial U17 de básquetbol.

El partido se disputó en el club Unión de Mar del Plata, donde se jugarán la mayoría de los partidos programados del torneo.

Cuando coincidan los horarios, la actividad se traslada al estadio del club Sporting, ubicado en el residencial barrio de La Perla.

Hoy domingo Ciclista enfrentará a Bahiense del Norte y Unión de Mar del Plata, cerrando su participación el lunes ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

De los cinco clubes, tres pasan a la instancia nacional.

Fixture

Hoy

10 Bahiense del Norte vs Ciclista (Sporting)

10 Unión MdP vs Gimnasia L.P. (Unión)

Libre: Gimnasia L.P.

18 Bahiense del Norte vs Gimnasia L.P. (Unión)

20 Unión MdP vs Ciclista (Unión)

Libre: Gimnasia Pergamino

Lunes 14

10 Gimnasia Pergamino vs Bahiense del Norte (Sporting)

10 Gimnasia L.P. vs Ciclista (Unión)

Libre Unión MdP

17 Gimnasia Pergamino vs Gimnasia La Plata (Unión)

19 Unión MdP vs Bahiense del Norte (Unión)

Libre: Ciclista Juninense.