Sarmiento lidera con el puntaje ideal

Sarmiento logró una contundente victoria sobre Las Morochas por 86 a 26 en la tercera fecha del campeonato de segunda división que organiza el profesor Daniel Pontelli en el estadio “Tomás Corrado”.

Con este resultado el Verde manda con el puntaje ideal en la tabla posicional.

Detalle:



Resultados

Maxibragado 48 Vs Porteño 65

La Seis 57 Vs La Pérgola 70

Sarmiento 86 Vs Las Morochas 26

La Jaula 65 Vs Soldados De Reja 52

Los Indios 59 Vs Villa 79

Ciclista 73 Vs Canarios 43



Próxima Fecha (cuarta)

Ciclista Vs Porteño

Canarios Vs Villa

Maxibragado Vs Las Morochas

Los Indios Vs La Pérgola

Sarmiento Vs Soldados de Reja

La Seis Vs La Jaula



Posiciones

Sarmiento 6; Villa Belgrano, La Pérgola, La Jaula del Tío, Porteño, Soldados de Reja y Canarios 5; Ciclista 4; La Seis, Maxibragado y Las Morochas 3; Los Indios 2.