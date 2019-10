Jugaron la sexta fecha de las revanchas

Este fin de semana tuvo lugar la sexta fecha de las revanchas del campeonato local de minibásquetbol. Se jugaron partidos en Junín, Lincoln y la vecina localidad de Baigorrita. Detalle:

Resultados

Mini

Cavul 2 (42) vs Argentino 2 (46)

Junín 0 vs San Martín 4

Ciclista0 vs 9 de Julio B 4

Los Indios A 4 vs Porteño 0

Baigorrita 0 vs El Linqueño 4

Ciclista 0 vs 9 de Julio A 4

U13

Los Indios 55 vs Porteño 35

Cavul 69 vs Argentino 34

Ciclista 13 vs 9 de Julio 76

Lo que viene

Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento





Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño



Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio





Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín