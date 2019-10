Primera victoria para Argentino en el Súper 20

Argentino obtuvo su primera victoria en el Torneo Súper 20 a expensas de Obras Sanitarias de la Nación. Fue 83 a 76.

Al Turco le llevó un cuarto entero tomarle la vuelta a la defensa. Por eso recibió 32 goles en el inicio que lo dejaron 6 puntos abajo en el marcador. La virtud del azul fue sostener un goleo alto (26) que le permitió mantenerse en partido.

Barber –con una volcada- le marcó el camino a la canasta al quinteto Tachero que redobló la apuesta con los tiros externos de Valussi (2), Barral, Montero y Fernando Zurbriggen.

Pero Argentino pudo contestar de afuera, repartiendo los triples en manos de Slider, Mariani, Cangelosi y Burgos. Por eso se mantuvo expectante en el marcador.

Ya en el segundo cuarto la defensa Turca fue más solidaria. No lo dejó jugar a Obras con la tranquilidad del segmento anterior y a partir de ahí comenzó a edificar una victoria parcial de 50-43 hacia el cierre del primer tiempo.

Notable trabajo de Jonatan Slider (2 triples, 4 simples) y un Federico Mariani que reboleó cuanta pelota pudo hacia la canasta, al mejor estilo de Joseph Bunn.

Después, el refuerzo de triples con Cangelosi y Burgos ayudaron a que Argentino lograra superar la media de 20 goles, muy necesaria para aspirar a ganar el juego en cualquier escenario deportivo.

Pero tras el descanso largo Argentino se quedó sin gol y Obras retomó el mando del juego como al principio.

Fernando Zurbriggen y Louis Barber, garantidos. Después Barral y Barbotti le dieron la vigencia suficiente en el marcador para dejar las cosas como al principio: 65 iguales.

El último cuarto fue un partido aparte. Se jugó con los dientes apretados, al límite de las faltas personales y con un bajo goleo.

En medio de este contexto, Argentino sacó cinco puntos de diferencia y empezó a hacer un prolijo juego de control de pelota. Le salió bien y ganó.

Facundo Zárate, vital para manejar el equipo en el cierre. Mariani y Cangelosi, determinantes en el goleo.

El viernes 11 llega a “Las Morochas” Hispano Americano de Río Galllegos.

Anoche

Weber Bahía 72 vs Boca 68

Atenas (Cba) 71 vs Quimsa 88

Hoy

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Martes 8

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22 Olímpico vs Libertad

Miércoles 9

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (C)

Jueves 10

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Libertad

Miércoles 11

21 Olímpico vs Instituto

21 Argentino vs Hispano

21 Platense vs Obras

21.30 San Martín vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Sábado 12

21 Quimsa vs Instituto

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 13

20 San Martín vs Regatas

20 Ferro vs Hispano

Lunes 14

21 Boca vs Gimnasia (Cr)

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa