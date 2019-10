Argentino recibe a Obras Sanitarias

En la continuidad del Torneo Súper 20, Argentino se presenta esta noche como local.

En El Fortín de las Morochas recibe la visita de Obras Sanitarias de la Nación, desde las 21.

Dirigen Fabricio Vito, Sebastián Moncloba y Javier Sánchez. Como comisionado técnico actuará el platense Walter Milocco.

Hoy

20 Weber Bahía vs Boca

21 Argentino vs Obras

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

Lunes 7

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Martes 8

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22 Olímpico vs Libertad

Miércoles 9

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (C)

Jueves 10

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Libertad

Miércoles 11

21 Olímpico vs Instituto

21 Argentino vs Hispano

21 Platense vs Obras

21.30 San Martín vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Sábado 12

21 Quimsa vs Instituto

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 13

20 San Martín vs Regatas

20 Ferro vs Hispano

Lunes 14

21 Boca vs Gimnasia (Cr)

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa