Ciclista Juninense debutará ante Gimnasia de Pergamino en la final de Mar del Plata

Ciclista Juninense debutará el sábado 12 ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino, en el Pentagonal final de la Liga Provincial U17 de básquetbol.

La licitación del torneo la ganó el club Unión de Mar del Plata, donde se jugarán la mayoría de los partidos programados del torneo.

Cuando coinciden los horarios, la actividad se traslada al estadio del club Sporting, ubicado en el residencial barrio de La Perla.

Luego Ciclista enfrentará a Bahiense del Norte, Unión de Mar del Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Chami: “Es un lindo desafío”

El entrenador de las divisiones formativas del club Ciclista Juninense, Juan Pablo Chami, le dijo a Democracia que “Es un lindo desafío para el club. Tenemos un plantel nétamente competitivo y por eso estamos entre los cinco mejores de la Provincia de Buenos Aires.

Nos preparamos para esta competencia para ir a buscar la clasificación a la etapa nacional. Sabemos que no es fácil porque enfrente hay muy buenos planteles a los que debemos sacar del camino. Vamos a dejar todo para poder seguir adelante”.

Fixture

Sábado 12 (en Unión)

18 Ciclista vs Gimnasia de Pergamino

20 Unión MdP vs Gimnasia L.P.

Libre: Bahiense del Norte



Domingo 13

10 Bahiense del Norte vs Ciclista (Sporting)

10 Unión MdP vs Gimnasia L.P. (Unión)

Libre: Gimnasia L.P.

18 Bahiense del Norte vs Gimnasia L.P. (Unión)

20 Unión MdP vs Ciclista (Unión)

Libre: Gimnasia Pergamino



Lunes 14

10 Gimnasia Pergamino vs Bahiense del Norte (Sporting)

10 Gimnasia L.P. vs Ciclista (Unión)

Libre Unión MdP

17 Gimnasia Pergamino vs Gimnasia La Plata (Unión)

19 Unión MdP vs Bahiense del Norte (Unión)

Libre: Ciclista Juninense.