Argentino tampoco pudo con Platense en el partido desquite

Argentino volvió a perder contra Platense en su segunda presentación por el Torneo Súper 20. Todavía no se amalgamó el equipo juninense que va ganando rodaje a medida que pasan los partidos.

Un primer cuarto que lo encontró a Argentino ganando cinco a cero aprovechando los errores locales en los atropellos ofensivos.

Sin embargo Platense hizo gala de sus tiradores –a los que Argentino miró tirar sin siquiera atinar a levantarle la mano- y metió la friolera de 5 triples (uno impecable del juninense Genaro Lorio) para hacerse de un justo parcial de 20 a 16. Jonatan Slider acortó la diferencia sobre la chicharra con un lanzamiento externo.

El segundo cuarto fue de transición, donde Platense hizo su negocio. Cambio doble por doble y hasta estiro dos puntitos la diferencia al cierre del primer tiempo: 37-31.

Argentino acertó los tiros de tres puntos –le cuesta muchísimo jugar en la pintura- y se mantuvo en juego con Mariani, Gómez y Burgos.

Platense fue paciente, rotó la pelota y siempre encontró un jugador libre para anotar de afuera (Lorio y Vázquez). Después ganó con las penetraciones de Lucas Goldemberg y apuró el trámite del juego con Alejandro Diez –hasta que salió lesionado-.



Para el tercer cuarto el Calamar se vio reducido en su accionar. Argentino aprovechó las limitaciones defensivas de su oponente de turno y logró algunas penetraciones donde consiguió gol y faltas personales (Slider empató en 37 con un simple). Pero fueron los tiradores los que mandaron al Tuco arriba. Juan Cangelosi (40-37), el mismo Slider y Burgos sobre la chicharra para ganar 49-48 a diez minutos del final.

Se distendió demasiado Argentino en el arranque del último cuarto y en un abrir y cerrar de ojos Platense se puso 56 a 49 (triples de Goldemberg y Morales, más un cómoda penetración de Bruna que no había anotado en todo el partido).

Argentino estuvo casi tres minutos y medio sin convertir hasta que llegó el doble de Jonatan Slider, pero quedó muy lejos en el marcador para cómo estaba planteado el partido.

Y más allá que reaccionó (64-62) con un doble de Slider, volvió a tener lagunas defensivas importantes que le permitieron a Lucas Goldemberg tirar con displicencia para volver a aumentar cifras en el marcador. Después Platense lo cerró mejor.

Hoy a las 20 Argentino juega nuevamente en el mítico estadio rockero ante Obras Sanitarias de la Nación.

Anoche

Estudiantes (C) 66 vs San Martín 84

Gimnasia (Cr) 72 vs Weber Bahía 67

Olímpico 89 vs Atenas (Cba) 79

Hoy

20 Obras vs Argentino

Viernes 4

21 Instituto vs Quimsa

21 Ferro vs Platense

21.30 Comunicaciones vs San Martín

Sábado 5

20 Libertad vs Olímpico

21.30 La Unión Fsa vs Regatas