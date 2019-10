Argentino busca revancha visitando a Platense

Argentino juega esta noche su segundo partido en el Torneo Súper 20.

Desde las 21 visita a Platense, en el mítico estadio rockero de Obras Sanitarias de la Nación.

El partido será televisado por TyC Sports y lo dirigirán el ingeniero platense Alejandro Chiti, el bahiense Javier Sánchez y el cordobés Alberto Ponzo.

Hoy

21 Platense vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Atenas (Cba)



Jueves 3

20 Obras vs Argentino

Viernes 4

21 Instituto vs Quimsa

21 Ferro vs Platense

21.30 Comunicaciones vs San Martín

Sábado 5

20 Libertad vs Olímpico

21.30 La Unión Fsa vs Regatas

Domingo 6

20 Weber Bahía vs Boca

21 Argentino vs Obras

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

Lunes 7

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Martes 8

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22 Olímpico vs Libertad