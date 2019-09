Sorteando los escollos del viaje de los deportistas juninenses a Mar del Plata –por los Torneos Bonaerenses- este fin de semana se completaron algunos partidos pendientes del minibásquetbol local. Detalle:

Resultados

Mini

Baigorrita 0 vs Los Indios "A" 4

San Martín "A" 1 vs 9 de Julio "A" 3

San Martín "A" 4 vs 9 de Julio "B" 0

Sarmiento vs Ciclista (premini y cebollitas únicamente)

U 13

San Martin "A" 51 vs 9 de Julio "A" 83

Próximas fechas

Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño





Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul





Fecha 18 Rev.

Cavul vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios B

9 de Julio vs Ciclista

Junín vs San Martín

Deportivo Baigorrita vs El Linqueño

Porteño vs Los Indios A





Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento