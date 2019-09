La revancha va televisada

La Asociación de Clubes de Básquetbol informó que el partido revancha por el Súper 20 entre Argentino y Platense será televisado desde el estadio de Obras Sanitarias de la Nación. Será el miércoles 2 de octubre desde las 21 por TyC Sports.

Programa

Anoche

Argentino 75 vs Platense 79

Peñarol 60 vs Weber Bahía 69

Regatas 96 vs La Unión Fsa 76

Atenas (Cba) 82 vs Libertad 75

Gimnasia (Cr) 86 vs San Lorenzo 75

Hoy

21 Ferro vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

Clausura local

Anoche

U15 - San Martín 55 – Cavul 53

U17 - San Martín "B" 28 – Cavul 84



Hoy

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - Ciclista

Club Cavul

19.30 U17 - Cavul - San Martín "A"

21.30 Mayores - Cavul - San Martín

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Sarmiento

21.30 Mayores - Porteño - Sarmiento

Club El Linqueño

19.30 U17 - El Linqueño - Junín

21.30 Mayores - El Linqueño – Junín