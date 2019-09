Derrota de Argentino ante Platense, en el debut

Argentino no pudo hacer pie en el inicio del Torneo Súper 20 y cayó anoche ante Platense por 79 a 75 en El Fortín de Las Morochas.

Fue un partido que se jugó con los dientes apretados y a ver quién se equivocaba menos. Ese equipo fue Platense que manejó los tres primeros cuartos con solvencia y tuvo un bache en el último donde salió airoso de la mano de dos jugadores claves como Marcos Saglietti y Alejandro Diez.

Y Fue precisamente Saglietti quien le marcó el camino de la victoria inicial, no solamente manejando los hilos del equipo, sino dándole gol (1 triple, 2 dobles, 2 simples).

Argentino logró sustento en un parejo goleo colectivo y emparejó las acciones con el ingreso de Rómulo Guzmao Costa para igualar en 17 al cierre del primer cuarto.

No hubo demasiada variación hacia los segundos diez minutos. El juego se abrió un poco más y aparecieron los tiradores de los dos lados. Jonatan Slider y Valentín Burgos, en el dueño de casa; Lucas Goldemberg y Pablo Bruna en la visita. Platense acertó una bola más y se retiró ganador al descanso largo por 38-36.

Pareció que Argentino se quedó en el vestuario, tras el reinicio. Catorce magros puntos lo dejaron once debajo de cara al embalaje final del juego.

Platense hizo su negocio. Todo interno para Alejandro Diez que tuvo un cuarto brillante con 11 puntos. Si hasta se animó y metió un triple limpito dejando el partido 61 a 50 a falta de diez minutos.

Pero lejos de estar definido, Argentino remontó llevándose puesto a platense en cinco minutos inobjetables. Federico Mariani (2 triples, 1 doble, 3 simples) se sumó como tirador a Valentín Burgos (2 triples) y con los arrestos de Jonatan Slider (2+1) el Turco pasó al frente faltando cinco para la chicharra.

Sin embargo Argentino no tuvo cierre. Un sólido Platense, fiel a un libreto del que no se corrió nunca, supo ganar el partido. Saglietti, Bruna y Diez pusieron la cara por el equipo e hicieron viajar una victoria inobjetable a Vicente López.