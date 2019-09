Peñarol logró una victoria en el clásico ante Quilmes

En su primer ensayo antes del debut por el Súper 20, Peñarol superó en el clásico amistoso a Quilmes por 76-59 y levantó la Copa Banco Provincia. El jueves será el debut por competencia oficial, como local frente a Bahía Basket en el marco del Grupo D.

Ambos equipos exhibieron errores propios de la etapa que atraviesan, ya que aún no están en competencia oficial. En el caso de Peñarol, en comparación con el plantel que culminó la campaña pasada, hay siete fichas nuevas (cuatro son foráneas) además del entrenador.

Siempre teniendo clara la premisa de sumar rodaje, Peñarol ensayó las variantes ofensivas y defensivas con paciencia pero con las imprecisiones lógicas del período de conocimiento entre las piezas de Piccato.

En el primer cuarto, el pentacampeón se fue abajo 15-14. Su quinteto inicial, con cuatro extranjeros que tendrán su experiencia inicial en la Liga Nacional además de Tabárez, no pudo jugar cómodo ante un Quilmes que lo defendió agresivamente y repartió el goleo.

En el segundo, cuando entraron jugadores más acostumbrados a este tipo de partidos, los “Milrayitas” dieron vuelta el marcador aunque no pudieron establecer distancias y lo ganaron 32-30. Piccato aprovechó lo extenso de su plantel y le dio frutos, sobre todo en el costado defensivo.

En el tercer cuarto, siguió el bajo nivel de los dos, pero Quilmes, con un buen pasaje ofensivo de Reinick, logró pasar al frente 36-35 cuando quedaban seis minutos. Peñarol reaccionó y metió un 6-0 para volver a comandar (41-36) a falta de 4´ con protagonismo de Santiago Vaulet. Allí el “Cervecero”, de la mano de De la Fuente y una buena defensa, se adelantó 44-42.

En los minutos finales, Peñarol mejoró en defensa con el ingreso de sus fichas más jóvenes y pudo adelantarse 50-46 con Vaulet llegando a 13 unidades en su casillero individual.

En el último cuarto, Peñarol abrió con un 5-0, finalizado con un triple de Monacchi para alejarse 55-46. Ese aire obtenido le sirvió para soltarse y sacar 11 a falta de 6´ (61-50) jugando con Valinotti de base y Jackson de escolta, además de los importantes minutos sumados por Thomas como pivote.

En la recta final, Peñarol pudo acentuar su dominio para terminar ganando claramente. Sin aflojar ni un segundo en ambos costados de la cancha, el “Milrayitas” fue extendiendo distancias y celebró 76-59.

Síntesis

Peñarol 76: Joshua Jackson 15, Gabriel Belardo 2, Patricio Tabárez (x) 5, Cory Johnson 6 y Devin Thomas 8 (FI). Santiago Vaulet 17, Tomás Monacchi 13, Joaquín Valinotti 2, Franco Barroso,Lucas Gorosterrazú 5 y Juan Martín Fernández 0. Entrenador: Gabriel Piccato.

Quilmes 59: Álvaro Merlo 5, Juan Esteban De la Fuente 14, Gregorio Eseverri 3, Maximiliano Maciel 5 y Alejandro Reinick 8 (FI). Raúl Pelorosso 11, Jeffrey Merchant 13, Darío Skidelsky 0, Iván Catani 0 y Juan Germano 0. Entrenador: Manuel Gelpi. Parciales: 14-15; 32-30 y 50-46. Árbitros: Noel Leguizamón, Mauro Pereyra y Hernán Álvarez. Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.