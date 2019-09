Argentino de Junín y los demás equipos ya están completos para la competencia

A punto de comenzar el torneo preparatorio Súper 20, repasamos club por club los planteles de la temporada 2019/2020 de La Liga Nacional de Básquetbol.

Este es el detalle:

Argentino (Junín, Buenos Aires)

La dirigencia le renovó el contrato al entrenador Matías Huarte y luego hicieron lo mismo con dos referentes de la última temporada: Juan F. Cangelosi y Jonatan Slider.

Las prioridades se cumplieron y el enfoque viró hacia los demás jugadores. Llegaron Facundo Zárate y Federico Mariani. No se consiguieron las continuidades de Gastón García y Guido Mariani. Mientras tanto, llegaron Valentín Burgos y el U-23 Martín Gómez. También Sebastián Uranga (hijo).

El primer extranjero que ficharon fue CJ Turman (23 años) y más tarde se confirmó la llegada de Rómulo Gusmao.

Atenas (Córdoba)

Atenas de Córdoba fue uno de los equipos más eficientes en el inicio del mercado de pases. En primera instancia, se le dio el voto de confianza a Osvaldo Arduh para continuar como entrenador en jefe de la institución.

Sigue Bruno Barovero y también las perlitas del club: Mateo Chiarini, Leo Lema, Franco Baralle y Joaquín Lallana.

Luego se cerraron cuatro refuerzos en cuestión de días: Nicolás Zurschmitten, Daviyon Draper, Lucas Arn y Horace Spencer, pero con el pasar de los meses y la situación económica del país, se dio de baja la incorporación del ex Estudiantes de Concordia.

Boca Juniors (Capital)

Primero se aseguró la renovación de Guillermo Narvarte como entrenador principal y luego el eje se centró en mantener el plantel. Al margen de los interesantes pibes del club, los jugadores con contrato vigente para la próxima temporada son Eric Flor y Bruno Sansimoni.

Además, arregló su continuidad Lucas Gargallo. Asimismo, solo falta la firma para la renovación de Alejandro Konsztadt, Adrián Boccia y Matías Sandes. El primer refuerzo fue Fede Aguerre. Jasiel Rivero finalmente continuará su carrera en San Pablo Burgos y en su reemplazo llegó Reginald Larry.

Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

El equipo correntino completó una temporada 2018/19 memorable y la idea principal tiene que ver con mantener a la mayor parte del plantel. Además del entrenador Ariel Rearte, los jugadores con contrato vigente son los U-23 José Defelippo y Víctor Leal.

También arreglaron su continuidad Miguel Gerlero, Luis Cequeira,Selem Safar y Novar Gadson. Para reemplazar a Robert Battle llegó Chaz Crawford. Se concretaron también la renovación de Matías Bortolín y Kyle Davis, además del fichaje de Mariano Fierro.

Estudiantes (Concordia, Entre Ríos)

El Verde de Concordia apuntó los cañones a la renovación de Eduardo Jápez como entrenador principal, el autor intelectual de una muy positiva temporada 2018/2019, y llegó a un acuerdo a comienzos de julio. Ya tiene asegurados a Gonzalo Torres y Eduardo Gamboa, pero también están confirmados muchos jóvenes talentos que han sido captados por el club.

Con respecto a los refuerzos, el primero en llegar fue Enzo Cafferata, para suplir la baja de Leo Vildoza. Luego, llegaró el pivote brasilero Adriano Alves Jr, de 2.08 metros.

Ferro Carril Oeste (Capital)

La temporada culminó y ya se empezó a trabajar en el armado del equipo para la próxima temporada. En ese sentido, Pablo Trucco dialogó con el departamento de prensa de Ferro y confirmó los jugadores con contrato asegurado para la 2019/2020: Sebastián Orresta y Tomás Spano.

Arregló su continuidad el entrenador Hernán Laginestra y escolta Luciano Massarelli. Los primeros refuerzos fueron Erik Thomas y Federico Marín. Se cerró la renovación con Charles Mitchell, pero luego se cayó la operación. En su reemplazo, llegaron Martín Leiva y Jermell Kennedy.

Gimnasia (Comodoro Rivadavia, Chubut)

El caso de Gimnasia es particular para nuestra Liga Nacional y eso está relacionado con la idea de mantener el talento existente. Desde un principio se supo que Martín Villagrán iba a seguir con su rol de entrenador en jefe.

Además tienen contrato vigente para la 2019/2020 cuatro fichas: Juan Manuel Rivero, Diego Romero, Franco Giorgetti y Yoanki Mensia. Faltaba más presencia perimetral y la subsanaron con dos renovaciones de jugadores nacionales: Jonatan Treise y Manuel Buendía.

Asimismo, el primer refuerzo fue el interno Roberto Acuña (28 años), de reciente paso por Quimsa. Vega fue el último en confirmar su continuidad. Los últimos en llegar fueron Donald Robinson y Maurice Jones.

Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz)

La política de la institución es concretar incorporaciones por el lapso de una temporada. De esta manera, el equipo más austral de la competencia deberá comenzar su rearmado desde cero.

Pese a los buenos resultados con Marcelo Richotti, la dirigencia decidió inclinarse por la contratación de Javier Bianchelli como entrenador.

Los primeros jugadores confirmados fueron Hure y Paletta. En cuanto a los refuerzos, lograron la contratación de tres fichas experimentadas, como Damián Palacios, Federico Mansilla y Julián Aprea, y dos proyectos jóvenes: de la cantera de Boca llega cedido Agustín Barreiro, mientras que desde San Lorenzo arriba a préstamo Leandro Cerminato.

Los extranjeros Kelsey Barlow, Mambi Diawara y Olajide Keshinro fueron oficializados al mismo tiempo.

Instituto (Córdoba)

El equipo cordobés, tras finalizar su participación en las Finales LNB, confirmó que el entrenador Facundo Müller no seguirá y en su reemplazo llegó Sebastián “Sepo” Ginóbili.

La idea es mantener la mayor cantidad de jugadores posibles, aunque las renovaciones de “Faca” Piñero y Chuzito González serán imposibles, ya que arreglaron su llegada a San Lorenzo.

El juninense Santiago Scala, Whelan y Espinoza arreglaron su continuidad, mientras que llegaron Cuello, Romano y Dwyane Davis.

Además, retornó de su cesión el joven base Martín Cabrera.



La Unión (Formosa)

El equipo formoseño confirmó a su entrenador principal: Daniel Cano. Tardó un poco más que el resto de los equipos para lanzarse al mercado, pero una vez que lo hizo pegó fuerte: Torin Francis y Anthony Young, los primeros confirmados.

El primer nacional en fichar fue Facundo Giorgi. El objetivo primordial era la renovación de Jonathan Maldonado, una de las principales vías de gol del equipo en las últimas temporadas, y lo lograron. Luego se confirmaron las incorporaciones de Alexis Elsener, Lucas Pérez, Víctor Fernández y Eduardo Vasirani. Completaron sus fichas mayores con Felipe Pais.

Libertad (Sunchales, Santa Fe)

“Los Tigres” tardaron, pero renovaron Sebastián Saborido. A partir de ahora analizarán la situación de los juveniles y las diversas opciones de continuidad. Además son del club Augusto y Manuel Alonso, así como también el juvenil Julián Eydallin.

En una ráfaga llegó la primera tanda de refuerzos: Lugli, González, Ramos, Torres y un poco más tarde Gago. Phillip Locket es el fichaje más reciente. La prioridad era un alero extranjero y se cumplió con la llegada del panameño Pablo Rivas. Luego se fichó al joven Will Taveres (primera experiencia profesional para el perimetral).

Obras Basket (Capital)

La institución de Núñez es otra con el escenario más claro que el promedio. En primer lugar, porque seguirá Gregorio Martínez como entrenador principal; también hay que agregar una base de jugadores importantes ya asegurada: Pedro Barral, Alejandro y Fernando Zurbriggen, Luca Valussi, Lautaro Berra y Francisco Barbotti.

El primer refuerzo fue José Montero, de buena temporada en Hindú de Resistencia, y luego se sumaron dos internos extranjeros.

Olímpico (La Banda, Santiago del Estero)

La primera alta confirmada fue la de Leo Gutiérrez como entrenador principal. Para la próxima temporada se tendrá que arrancar con una profunda reconstrucción, ya que solamente un jugador cuenta con contrato vigente: Karel Guzmán.

Al cubano se sumó el fichaje del base Rodrigo Gallegos (ex Deportivo Norte). "La idea es mantener el mismo presupuesto o recortarlo aún más si es que hace falta, no queremos prometer lo que no podemos pagar", es la mentalidad del presidente Oscar Ledesma Abdala. Lucas Ortiz, Damián Tintorelli y el pivote Thomas Gipson también se sumaron al plantel. Trevor Gaskins también es miembro del equipo, junto con el ruso Dmitry Fils.

Peñarol (Mar del Plata)

El “milrayitas” optó por modernizar su estructura dirigencial y se contrató a Tato Rodríguez para cumplir la función de mánager. Tras él, llegó la confirmación de Gabriel Piccato como nuevo entrenador, para reemplazar a Leo Gutiérrez. Juan Pablo Vaulet, que en principio iba a formar parte del plantel, emigró a España para jugar en el Manresa, de la Liga Endesa.

Lo mismo “Juani” Marcos, que se fue al Barcelona. Por ambos, el club recibirá dinero, lo que no le vendrá mal luego de una temporada muy complicada en ese aspecto.

Los pibes del club, que vienen de consagrarse campeones en la LDD, continúan. Los primeros mayores confirmados fueron el pivote ex-ACB Devin Thomas y el base Gaby Belardo, ambos extranjeros. Patricio Tabárez, otro que se suma al equipo de Piccato, al igual que el ala pivote Cory Johnson.

Las más recientes confirmaciones fueron las de Santi Vaulet, Franco Barroso y Darryl Joshua Jackson.