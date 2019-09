Se disputó la cuarta fecha de las revanchas

Este fin de semana se jugó la cuarta fecha del campeonato local de minibásquetbol. Hubo partidos en Junín y en la vecina localidad de Chacabuco. Detalle:

Mini

Argentino 20 vs Baigorrita 0

Porteño 4 vs Junín 0

Los Indios A 4 vs 9 de Julio B 0

San Martín 4 vs Cavul 0

Ciclista 4 vs Los Indios B 0

U13

San Martín 28 vs Cavul 76

Ciclista 31 vs Los Indios B 65

Próximas fechas

Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño

Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Dep. Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul

Fecha 18 Rev.

Cavul vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios B

9 de Julio vs Ciclista

Junín vs San Martín

Dep. Baigorrita vs El Linqueño

Porteño vs Los Indios A

Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Dep. Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

CAVUL vs Sarmiento