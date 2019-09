Un jugador de Nets dio positivo en un antidoping y recibió una dura sanción

Wilson Chandler se sumó la reciente agencia libre al prometedor proyecto de Brooklyn, pero se perderá los primeros 25 partidos de la temporada por el uso de una sustancia prohibida.

No es la primera ni la última vez que un jugador de la NBA se ve comprometido por el uso de sustancias prohibidas, pero esta vez, toma otra dimensión por la expectativa que genera la franquicia involucrada. Wilson Chandler, jugador de Brooklyn Nets, se perderá el arranque de la temporada.

El alero dio positivo en un control anti dopaje por el uso de Ipamorelin, una droga que estimula la hormona de crecimiento. Como consecuencia, la liga le aplicó una sanción de 25 partidos, por lo que se perderá el arranque de la 2019-20, en donde los Nets esperan ser competitivos con Kyrie Irving mientras esperan la recuperación de Kevin Durant.

Según compartió el periodista Adrian Wojnaroski, el jugador explicó cómo ingirió la droga que ocasionó esta sanción: “Durante mi proceso de rehabilitación, antes de firmar con los Nets, me recetaron un tratamiento que incluía pequeñas dosis de una sustancia recientemente agregada a la lista de prohibidas. No me di cuenta de que lo estaba, y tampoco el médico. Acepto las responsabilidad y pido disculpas a los Nets y a mis compañeros, a las oficinas deportivas y a los seguidores. Continuaré trabajando para preparar la próxima temporada”.