Juninenses opinan de la notable actuación del combinado nacional en China 2019

Tras la notable actuación que viene cumpliendo la Selección Nacional de básquetbol en el mundial de China 2019, con el pase a la final ya obtenido tras vencer en gran tarea a Francia, “Democracia” recogió opiniones de juninenses que son referentes en este deporte.

Darío Luján Racero, experiencia, voz autorizada para hablar de básquetbol, señaló inicialmente a “Democracia”.

“¿Qué es, que son, que aspiran?, preguntas con muchos interrogantes en la previa. En el tránsito que ofrecía la competencia mostraron algo, mostraron algo más, mostraron mucho, pero fundamentalmente nos demostraron a todos los argentinos Confiabilidad.

Gran equipo, con sentimiento, trabajo, convicción, esfuerzo, disciplina, audacia, carácter, un equipazo con un cuerpo técnico de lujo, jugadores que emocionan por su juego, su talento, su entrega y sentido de pertenencia”, comenzó expresando Racero.

Luego, el experimentado entrenador de básquetbol dijo:

“Este grupo nos hace soñar con un título inimaginable para muchos –entre los que me cuento- pero, lo que creo más significativo e importante, es lo que representan con su virtuosismo con entrega permanente. Ello, además nos permite –aunque más no sea una ilusión- sentir que se está modelando una recreación como sucesión de una “Generación Dorada” que parecía inigualable”.

En la parte final de sus conceptos, Racero manifestó:

"¿Será volar demasiado en el espacio de la mente, será soñar demasiado con una grata noticia en un país que tanto necesita de buenas noticias?. ¡¡¡ Vamos Argentina, aún falta poquito!!!

Seguramente todo un país deportivo estará pendiente en la jornada del domingo, apoyando a esta, nuestra selección, a la selección de todos, más allá de cualquier resultado, pero disfrutando de todo lo bueno que nos están ofreciendo en este nuevo mundial, demostrando que cuando los argentinos nos proponemos algo, lo conseguimos…”, cerró Darío Luján Racero.



Héctor “Coco” Nigro y la “Seriedad del trabajo”

Un “histórico” del baloncesto local y provincial, Héctor “Coco” Nigro, manifestó:

“Es el resultado de la seriedad de haber trabajado dos meses todos juntos. Eso hizo que se formara un gran equipo. Para los jugadores, el orgullo de estar en la selección. Se sacrificaron para hacer una defensa digna del mayor de los elogios. En ataque pasarse la pelota y el pase extra, sin egoísmos. Un cuerpo técnico que potenció el material que tenía, en vez de llorar por la falta de altura”.

Para completar, “Coco” manifestó:

“Se dieron un montón de cosas para que hoy el básquetbol argentino vuelva a revivir y estar entre los mejores del mundo”, cerró.

“Te hace llorar de emoción”, expresó Juan Pablo Pontelli

Juan Pablo Pontelli, a su turno, no dudó en expresar que “Este equipo te hace llorar de emoción, te hace sentir orgulloso de ser argentino. Un cuerpo técnico y jugadores con carácter e inteligencia táctica, con una mística y estilo de juego que saca del partido a los rivales, que saben dar lo mejor de cada uno de ellos. ¡Gracias por esta alegría inmensa!”, aportó Pontelli.

Poggi: “Es tocar el cielo con las manos”

Daniel Poggi, titular del Círculo de Periodistas Deportivos de Junín y cumpliendo funciones de prensa en Argentino de Junín, dijo estar “Emocionado por esto, todavía. Para uno, que vive todo el día con la ´naranja´ en la cabeza, esto es tocar el cielo con las manos.

Orgulloso por sentirnos representados de esta manera. Estos chicos dejan la vida en cada pelota.

Ganaron estos dos últimos partidos cómodamente. Manejaron el juego del principio al fin en ambos casos.

Y el cuerpo técnico es impecable. Manejaron los hilos de afuera en todo momento, sin desconcentrarse un minuto”.

Para completar, Poggi expresó:

“Y bueno, ahora a soñar con la final de este domingo. Ya se le puede ganar a España también”, refrendó Daniel Poggi.

Miguel Chami: “A seguir disfrutando, más allá de cualquier resultado”

Miguel Ángel Chami, el juninense que preside la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, dijo inicialmente que “Esto marca la pauta de cómo está la Argentina en el básquet a nivel mundial. Fue una demostración más de que el básquet nacional está para grandes cosas.

Lo que han hecho estos pibes con ´Luifa´ (Scola) a la cabeza –que es el estandarte de toda esta nueva generación-, marca la pauta que tenemos básquet argentino a niveles mundiales por largo tiempo.

Uno como dirigente está consustanciado con todo esto y ver la alegría que tienen estos chicos, la emoción, el abrazo de ´Luifa´ con el ´Oveja´ (Hernández, el DT), el otro interminable que tuvo con ´Manu´ (Ginóbili) que es nuestro referente del básquetbol mundial, está todo dicho”.

Para completar, Chami comentó:

“Estoy orgulloso de ser dirigente del básquet argentino, vamos por más y el domingo debemos seguir disfrutando, más allá de cualquier resultado, porque ya la alegría es inconmensurable.

Muchos confiaban en estos pibes, otros eran más reticentes. Tal vez algunos pensaban que no se podía llegar a esta instancia de jugar una final y frente a España. Se conformaban con algunos puestitos más abajo.

Pero esto marca que la nueva camada de jugadores está para grandes cosas”, remarcó como corolario.

Macario: “El equipo no para de sorprendernos”

El ex presidente de la Asociación Juninense y un dirigente con mucha trayectoria, Juan Roberto Macario, al ser consultado por nuestro medio, inició así sus conceptos:

“El equipo no para de sorprendernos. Y lo de Scola no hay palabras para describirlo. ¿Campazzo?, una sola palabra: Impresionante”, señaló.

Ricardo Pagella: “Una gran selección”

El “Ripa” Pagella sabe mucho de este deporte, no dudó en expresar que “Nuestra selección, para muchos sorpresa, es el mejor equipo del mundial en toda la dimensión de la palabra. Funciona en conjunto con dos líderes como Scola y Campazzo que nunca se ponen en figura individual y por eso brillan también Laprovítola, Delía, Garino, Deck, Vildoza o el que le toca jugar.

Sacrificio y solidaridad en una gran defensa y aplicando las indicaciones de un técnico excepcional como Hernández, que está rodeado de otros con quienes no con todos comulga la misma idea, pero sí aprovecha sus métodos cuando es necesario”.

Completando, Ricardo Arturo Pagella sentenció:

“En suma, una gran selección, convencida y ahora a un paso de ser campeona”.