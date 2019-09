Argentino, ante Zárate

Argentino juega esta noche su primer amistoso de preparación ante Zárate Básket en El Fortín de las Morochas.

Lo hará desde las 20 y se producirá el debut del extranjero Cedrick Lanier Turman, quien llegó ayer y realizó los primeros movimientos con sus nuevos compañeros.

Juegan en el Turco los bases Facundo Zárate y Valentín Burgos; los escoltas Jonatan Slider, Federico Mariani, Martín Gómez (U23) y Agustín Cavallín (J); el alero Juan Cangelosi y los internos Sebastián Uranga, Enzo Filipetti (J) y Romulo Gusmao Costa.

En tanto en Zárate Basket están: Facundo Pascolatt, Bruno Carugati, Exequiel Cassinelli, Patricio Aranda, Lucas Cassettai, Maximiliano Tabieres y Alejandro Gavotti. El técnico es Mariano Aguilar.

Ferro le ganó a Platense

Ferro venció a Platense en los dos amistosos que jugó. El conjunto de Caballito empezó con una serie de partidos preparatorios como puesta a punto para el Súper 20 y La Liga Sudamericana.

El equipo de Hernán Laginestra arrancó ambos juegos con el mismo quinteto: Orresta, Thomas, Marín, Metzger y Hernández. El primer partido, jugado el martes en Saavedra, fue victoria para los Verdolagas 88-77, 24 horas después se volvieron a ver en Caballito con triunfo para el local 84 a 60.

El encuentro del miércoles comenzó fluido, Oeste marcaba el ritmo, y con buenas combinaciones entre sus jugadores, se imponía 20-9 tras el primer cuarto. Con mucha rotación, y varios juveniles en cancha, Ferro mantuvo la marcha, pero Platense ajustó las marcas y se acercó para irse al descanso largo 33-31. Federico Marín fue el goleador de la primera parte con 13 puntos.

La efectividad del ex La Unión y Estudiantes de Concordia, en tiros a distancia, continuó en la segunda mitad. El local rotaba el balón y jugaba rápido, plasmaba en cancha lo entrenado en las últimas semanas, y por eso llegó a sacar 25 de luz para cerrar el tercer cuarto 65-40, fue ahí donde quebró el encuentro. El coach local siguió probando variantes, pero ello no mermó la producción del equipo que volvió a ganar, esta vez 84-60. Los máximos anotadores fueron Marín con 22 y Hernández con 16 en el local. En la visita, Bruna terminó con 16 y Morales con 13.

No fue de la partida Luciano Massarelli por precaución, ya que presentaba un dolor muscular en la espalda. El escolta estará disponible para jugar el sábado ante San Lorenzo.

En Ferro jugaron Orresta, Thomas, Marín, Metzger y Hernández (FI). Luego ingresaron Spano, Bettiga, Gerhardt y González. En Platense jugaron Bruna, Saglietti, Morales, Diez y Turi Mill. Además entraron Goldenberg y Vázquez.

Ferro ya tiene pactado dos amistosos más: el sábado 14, jugará en Boedo desde las 18.30, y el lunes 16, en el mismo horario, recibirá en el Etchart a Oberá Tenis Club.