Kurucs enfrenta la Justicia tras un escabroso caso de violencia

La NBA y la violencia de género vuelven a unir sus caminos. Este martes, el alero letón de los Nets, Rodions Kurucs, estuvo detenido durante algunas horas como consecuencia de una denuncia en su contra por agresión. Según informó el New York Daily, el repudiable hecho transcurrió el 27 de junio tras una acalorada discusión entre el atleta de 2,06 metros y su novia: "Según los documentos de la corte, supuestamente la empujó sobre la cama, la abofeteó en la cara dos veces, le mordió el labio y la empujó contra el marco de la cama".

En la lectura de cargos hacia Kurucs en el Tribunal Penal de Brooklyn, el fiscal Wilfredo Cotto dijo que la mujer fue a una clínica de la Ciudad de Maryland y la institución reportó dificultades para respirar en la joven, así como contusiones en la mano izquierda, las costillas y la cara. Luego de algunas horas, el jugador de los Nets fue liberado sin fianzas.

El abogado de Kurucs, Alex Spiro, señaló que no hay fotos del presunto hecho y que la mujer no denunció el incidente durante casi dos meses. Además, insinuó que las lesiones fueron autoinfrigidas. Por su parte Kurucs no dijo nada en la corte; tenía las manos esposadas a la espalda.

Los Nets rápidamente publicaron un comunicado sobre esta situación: "Después de enterarnos de las acusaciones contra Rodions Kurucs, notificamos y estamos ayudando a la Oficina de la Liga a medida que comienzan el proceso de recopilación de más información. La organización Nets toma acusaciones de esta naturaleza con extrema seriedad. Mientras la investigación esté en marcha y mientras continuamos aprendiendo más, nos abstendremos de comentar más".

Kurucs tendrá que volver al Tribunal Penal de Brooklyn el 21 de octubre, un día antes del inicio oficial de la temporada 2019/20 de la NBA.