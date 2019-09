Argentina se metió en las semifinales

Argentina dio otra muestra de grandeza colectiva y defensiva ante una potencia mundial. Superó a Serbia 97 - 87 en una batalla total que el equipo destrabó en los instantes finales. El colectivo brilló en ambos costados con un cierre fenomenal de Scola (20 pts) bajo el ala de Campazzo (18 pts, 6 reb, 12 asist) más Garino y Deck como laderos. El albiceleste vuelve a una semifinal mundial ¿Tocará Estados Unidos?

Argentina intentó ser agresivo bien arriba en defensa. Encontró puntos rápidos sin que Serbia se arme atrás con Campazzo (2 asist) ganando siempre y encontrando a Brussino y Delia como receptores (5-0. La defensa fue dura desde la primera línea como ante Polonia, Delia y Scola saltaron para presionar y hasta recuperar. Serbia con dudas en sus acciones y bien congestionado. Bogdanovic bien contenido, no tuvo chances iniciales de tiro externo y loe Europeos buscaron penetrar y sacar provecho de su talla. Argentina mantuvo su desnivel inicial, Scola aportó un bombazo para estirar a un soñado 12-4 en 3m30s.

Serbia empezó a tener cierta paciencia, elaboró mayor juego asociado y Delia sumó su segunda falta. Argentina con problemas en su cristal y mucho desgaste en dicho aspecto. Los serbios con poco gol, Garino pegado al tirador de Sacramento y preocupado el elenco de Djordjevic atrás por el perímetro dejando suelto a los internos (doble de Gallizzi casi en soledad). Serbia mantuvo su intensidad cerca del aro y llenó de faltas a todo Argentina (3 de Gallizzi) lo cual obligó a que Scola quede de pivot con el ingreso de Deck. Serbia no permitió que el albiceleste corra sumado a los silbatazos inexplicables.

En estacionado Argentina estuvo con problemas, Serbia maniató bien el uno contra uno y salvó alguna genialidad de Campazzo fue difícil anotar (16 - 11). Los europeos empataron tras mucha agresividad atrás y anotar en velocidad. Argentina tuvo dudas, y cuando la bola llegó cerca del aro tuvo poco que hacer. Campazzo con un triplazo y otro pase punzante cerca del aro aprovechando ese desajuste seguido de Serbia (19 - 16 y 21 - 18). Jokic no aprovechó su talla (dos pérdidas cuando se posteó) y Deck (6) fue el lado del cordobés (6 asist) para cerrar un duro y friccionado 25 - 23.

El equipo con la idea clara de sostener la intensidad. Fjellerup y Caffaro en cancha sumado al ingreso de Vildoza por Campazzo luego de una pérdida del cordobés.

Serbia intentó ser agresivo aunque adelante siguió sin espacios, le costó conectar pases consecutivos e intentó desnivelar con talla y potencia. Caffaro defendió bien a Marjanovic y Fjellerup se animó con un gran doble en velocidad. Laprovittola amasó demasiado la bola no pudo conducir ni generar y necesitó a Vildoza como combo guard para unirse.

Argentina siguió firme en defensa, nunca se vio desequilibrado en un monumental esfuerzo con su primera línea. Se despachó con sendos triples (Laprovittola - Vildoza) y mantuvo su constancia atrás. Deck un toro para rebotear y animarse al aro sumado al muy buen ingreso de Vildoza (36 - 28 y 39 - 31). Bogdanovic bien apretado arriba, por momentos con trap y con ayudas cortas para no dejar que juegue y lance al canasto. Argentina trató de no perder foco, pasó rápido la bola, Scola y Garino regresaron a cancha y con el objetivo claro de tener a Serbia lo más alejado del canasto posible.

Serbia empezó a asociarse para buscar tiros externos, encontró tres bombazos aunque atrás no hizo pie. Argentina con una fenomenal regularidad ofensiva y toma de decisiones. Fue un golpe a golpe constante con mucha efectividad de ambos lados (54% Arg y 52% Serbia). El albiceleste sintió un cierto desgaste atrás y Serbia pudo anotar con cierta facilidad. Jokic en modo NBA (14 pts, 7 reb, 4 asist) para pasar y anotar, aunque Argentina cerró por un brillante 54 - 49 la primera parte.

El partido continuó con mucha explosividad y paridad. Serbia arrancó con mayor velocidad, tuvo otros espacios, Jokic supo abrir la ofensiva y Bogdanovic tomar responsabilidades. Argentina salió del mini mal momento y todo bajo el ala de Campazzo. El base con un par de asistencias fenomenales, Scola apareció con un triple y luego Delia tras un gran contragolpe colectivo. Argentina mantuvo su intensidad, defendió al límite cerca del aro y adelante tuvo ideas y mucha movilidad de sus externos (63 - 57 y 66 - 59).

Serbia no pudo desconectar esa situación y hasta dio sorpresivas ventajas cerca del aro donde Argentina pudo anotar con continuidad. Como era de esperarse las defensas levantaron su vara, Serbia no dejó tantos espacios y Argentina preocupado y muy concentrado sobre los internos. Varió en su formación, nuevamente con Vildoza y Laprovittola sumado a Deck y Delia como única referencia. Los ajustes cerca del canasto fueron claves por ambos lados, y las ofensivas mas atadas y al borde de los 24s.

Serbia intensificó su defensiva cerrada y Argentina no tuvo tantos espacios. Delia bancó la parada en su costado con dos buenas acciones y el partido fue de puro detalle. Vildoza fue lo claro que no fue Laprovittola y la ofensiva se cayó ante otra propuesta de Serbia. El partido fue diferente al del primer tiempo, donde tampoco los Europeos fueron claros, malograron oportunidades claras y Argentina cerró con mucho esfuerzo al frente 68 - 67 el periodo.

El juego fue una verdadera batalla. Serbia rápidamente pasó al frente con un triple de Guduric, aunque Argentina sostuvo su regularidad y no se fue de foco. Respondió a tiempo con un triplazo de Garino y Campazzo en su plenitud con juego, dinámica y un bombazo de la galera (76 - 72 en 3m30s). Serbia con intermitencias, no pudo desnivelar en su totalidad y siempre jugó de adentro hacia fuera para sacar ventajas. Jokic bien defendido y los europeos sin poder pasar la pelota con comodidad y Jovic sin clarificar adelante.

Argentina aguantó cualquier sofocón, y Scola aplacó el buen momento Serbio con sendos dobles. Deck muy activo en defensa, reboteó muy bien y con la dirección de Campazzo Argentina sacó la máxima de +9 con mucho puntos internos y hasta de segundas opciones. Serbia descontó aunque el equipo sostuvo su agresividad, fue paciente y Scola como estandarte. Argentina no dudó en dañar cerca del aro a un rival desarticulado y carente de soluciones en el pick directo de Campazzo.

El propio capitán se despachó con un doble y falta con 3m17s para quedar con un margen de 87 - 76. Serbia ensayó presión toda la cancha intentando recuperar y ahogar a Argentina. Scola volvió a anotar tras un milimétrico pase de Laprovittola. Serbia no estuvo fino desde su perímetro y los libres comenzaron a jugar su partido. Campazzo hizo 0-2 pero luego obtuvo un doble decisivo con 1m40s (91 - 80). Los europeos descontaron en la línea, y tras pérdida de Laprovittola fue Bogdanovic quien apareció con un triple sobre Garino.

Argentina siguió afilando y su objetivo muy en claro. Campazzo hizo correr el reloj, y clavó un doble con sabor a victoria a falta de 54s. Serbia lleno de dudas, Jokic en el banco y todo a merced de Argentina. Recupero instantáneo y Deck con una volcada con valor agregado. Un cierre impecable y con una ventaja impensada por como venía el juego.

España le ganó a Polonia 90-78 y también llegó a semis.