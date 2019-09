Argentina ya está clasificado para los Juegos Olímpicos del año 2020

Se cerró ayer el Grupo K, que traía el mayor de los suspensos. A primera hora Grecia superó a República Checa 84 - 77 pero la ventaja no le alcanzó para avanzar. Estados Unidos derrotó a Brasil, de menor a mayor, terminó primero y le dio el pasaje a Argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En tanto a las 8 de hoy Argentina enfrenta a Serbia en los cuartos de final del Mundial que se desarrolla en China.

Victoria de EEUU

Estados Unidos pareció dominar en principio las acciones. Encontró variantes en su perímetro, aceleró con Mitchell y Walker (3 asist) y con un 8-0 se colocó al frente casi sin problemas. Brasil dominó los tableros, Varejao con un gran trabajo en ambos lados pero poco éxito. Turner (6 pts, 3 reb) fue bien alimentado y el interno comenzó a machacar seguido (14 - 7).

Brasil mejoró sus porcentajes y juego colectivo y cerró de buena forma el primer cuarto. Estados Unidos dejó de correr, tuvo un lapso productivo de Smart y White pero pereció ante Huertas (7) para que el score finalice apenas 21 - 18.

El juego continuó realmente muy equilibrado. Estados Unidos se mantuvo al frente pero sin sobrarle demasiado. Walker y Turner fueron las grandes soluciones para anotar y desequilibrar la defensa rival (30 - 25). Brasil muy firme atrás, contuvo mejor al conjunto norteamericano y Benite (7) fue solución con la banca. Mitchell muy bien custodiado y Popovich necesitó mover piezas para no meterse en más problemas.

Brasil en su momento y Benite con dos latigazos para empatar en 33 con 3m40s. Estados Unidos aplacó el momento del carioca, recuperó seguido y Smart junto a Harris generaron en defensa y en gol para tener ventaja. Brasil bien atrapado en su primera línea sin juego en el poste y Brown con un triplazo para un 8-0.

Estados Unidos comenzó a responder mejor en el partido. Si bien Brasil peleó muy bien los rebotes, no tuvo éxito en la ofensiva y Huertas estuvo bien defendido. Los de Popovich encontraron soluciones, Mitchell y Walker otra vez como emblemas, sumado a Barnes y Turner cerca del canasto. Varejao se raspó cerca del aro pero Estados Unidos creció, Brown asistió y recuperó y fue Middleton quien anotó un bombazo para escaparse 59 - 48. Brasil intentó reaccionar, achicó pero Smart aplicó una daga fenomenal en el cierre para terminar +11.

El dominio fue terminal de parte de los norteamericanos. Se soltaron en ofensiva, Barnes con sendas volcadas en velocidad y Brasila maniatado en general. Mitchell regaló juego, Harris con un triple y Estados Unidos con renta de 76 - 60 en solo 2m30s. Brasil se vino a pique por completo, bajó su intensidad y los dirigidos por Popovich no dudaron en sentenciarlo. Walker con un triplazo y +21 en breve. El carioca intentó no desplomarse pero no tuvo claridad ni tiro externo y Estados Unidos con mucha solvencia lo cerró.

Grecia-Rep. Checa

Grecia logró hacer su trabajo, pero a medias. Los helénicos derrotaron a la República Checa por 84-77 pero quedaron eliminados del mundial, ya que para tener chances de acceder a los cuartos de final debía ganar por una diferencia de 12 o más puntos.

Nick Calathes fue la figura del equipo griego con sus 27 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. El base cerró su planilla con 6/8 en dobles y 5/9 en triples durante los 37 minutos que estuvo en cancha. Por su parte, Giannis Antetokounmpo tuvo una buena actuación con 12 tantos, 9 tableros, 4 pases gol y 3 recuperos, aunque debió salir por faltas a 5:32 del final.

Grecia comenzó a establecer su dominio sobre la República Checa desde su defensa. Ante dicho nivel defensivo los checos perdieron 5 veces el balón durante el cuarto inicial. Del otro lado, Giannis y Calathes (6 pts cada uno) guiaban a los de Skourtopoulos, que se irían al primer descanso arriba 18-12.

Ronen Ginzburg dispuso una zona 2-3 que resultó una de las claves del partido. Grecia se vio confundida, ya que le negaba los espacios a Antetokounmpo y le quitaba ritmo a las ofensivas. La presencia de Bohacik (10 pts en el primer tiempo) sostenían a República Checa, que con un parcial de 10-2 igualó el juego en 31, y se fue a los vestuarios arriba (por primera vez en el partido) 33-32.

Entre el final del segundo cuarto y el comienzo del complemento se vio lo mejor de la República Checa, que metió un parcial de 11-5 para sacar una máxima de 42-37. Poco a poco, Tomas Satoransky fue entrando en juego. El base de los Chgo Bulls terminó siendo una pieza clave con 13 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

El hermano de Giannis, Thanasis Antetokounmpo, fue determinante en el tercer cuarto: Metió 11 puntos (5/5), Grecia cerró el cuarto con una ráfaga de 9-3 para adelantarse en el score 57-49. El objetivo, estaba cerca.

Grecia se escapó 61-49 y soñaba. Sin embargo Bohacik siguió siendo la principal carta ofensiva checa con dos triples determinantes; en total anotó 13 de sus 25 puntos. Por su parte, Satoransky sumó 7 tantos más.

A los nervios, la diferencia y el reloj, Grecia le sumaba otro contratiempo: La quinta falta e Giannis a cinco minutos y medio del final.

Calathes siguió tirando del carro hasta último momento. Hundió dos triples en el minuto y medio final para que Grecia llegue con un hilo de voz hasta el final, pero la victoria le quedó corta, y su sueño de seguir con vida extinguido.