La Selección argentina terminó primera y enfrentará a Serbia

El juego comenzó dinámico y con paciencia Argentina para dañar. Profundizó bien sus ofensivas con Delia, quien fue muy bien alimentado en los primeros tres minutos. El interno con caída rápida y profunda hacia el canasto luego aprovechando la ayuda alta y temprana sobre Campazzo. A Polonia le costó controlar el juego interno, Argentina fue inteligente para aprovechar esa situación y Delia se despachó con 4-5t2 iniciales para dejar al albiceleste 8-5. Garino controló a Waczinsky y fue Ponitka quien tomó mayores determinaciones.

Argentina con confianza, Scola muy activo para buscar su espacio y mantener la regularidad ofensiva (14 – 7).

Campazzo tuvo menos espacios, pero supo cuando y como desestabilizar la defensa. Polonia con altibajos, no pudo colocar la bola cerca del aro y dependió del tiro de media y larga distancia. Argentina mantuvo su intensidad atrás, atrapó bien a los internos y Waczinsky tuvo que improvisar demasiado. A pesar de eso, el conjunto albiceleste bajó su eficacia, no aprovechó en su plenitud el tramo defensivo (cortados los circuitos del rival sin que Slaughter pase la bola) adelante.

Garino pasó inadvertido y Brussino sin amigarse con el aro. Argentina buscó seguido cerca del aro como primera idea y con Delia como sorpresivo pilar. Otro pase monumental de Campazzo tras el intento de step de Polonia y el nacido en Saladillo se despachó con un volcadón para sostener la ventaja. Argentina siguió firme atrás, obligó a malas decisiones a los europeos y lejanas sobre todo. En contragolpe el equipo pudo responder con Brussino finalmente (2-2t2) y cerrar 20 – 14 el periodo.

Argentina estiró las diferencias en los primeros minutos. Por primera vez con Laprovittola en soledad desde la base y Gallizzi como interno y la presencia de un elenco alto y sólido atrás para mantener la defensa como primer pilar. Brussino inició con un triple largo y luego una volcada de contragolpe tras enorme esfuerzo de Laprovittola por recuperar atrás. En 35s obligó al tiempo muerto de Polonia. Garino continuó pegado a Waczinsky y Polonia perdiendo balones por sus pocas ideas y lo contenido que se encontró en general.

Argentina fue paciente para jugar e intentó mantener ese juego interno con pases punzantes. El equipo muy activo en defensa y con enorme confianza para recuperar en la primera línea y volar en velocidad para estirar a +12 la brecha en cuatro minutos. Argentina tuvo un bache ofensivo, Laprovittola con demasiado dribbling y poco juego, sumado a las opciones en rebote ofensivo que empezó a tener Polonia.

Slaughter apurado por anotar y el gigante Kulig con presencia para pasar y complicar. Polonia no estuvo fino, tuvo poca paciencia y Argentina muy firme a pesar de padecer el juego interno provocando el regreso de Delia. Laprovittola y Vildoza con sendos triples para elevar a +17 (37 – 20) con tres minutos.

Scola se raspó atrás junto al retornado Delia pero ambos mejor equiparados cerca del aro. Argentina tuvo paciencia en esa decisión de juego interno y saber cuáles decisiones tomar. Atrás ajustó muy bien por el costado débil y Polonia tuvo que trabajar demasiado para lanzar al canasto (3-16t3). Campazzo en su vuelta fue importante atrás y otra vez la bola llega profunda y con éxito. Delia nuevamente con un doble tras rebote ofensivo y Deck contra todo el mundo nuevamente para anotar. Salvo una acción que sacó de la galera Slaughter, Argentina controló al resto (Waczinsky 0 pts, Ponitka 4 pts) y cerró arriba 42 – 27.

El periodo fue duro y friccionado. Polonia fue más agresivo en defensa, supo detener a los receptores y sin que Delia tenga protagonismo como sucedió en la primera parte. Slaughter anotó un bombazo y trató de poner presión dentro de un tramo diferente de partido. Argentina con menos gol y claridad. Scola necesitó de un par de acciones forzadas para anotar y tratar de no complicarse por completo el juego. Garino apareció en escena (2-2t2) y sostuvo un momento donde el Europeo creció en soluciones y dinámica.

Campazzo sin espacios ni gol pero Polonia erró un par de situaciones muy clara que Garino se las hizo pagar en contragolpe. El partido tuvo otro ritmo, donde Argentina empezó a buscar otras soluciones y contrarrestar el comienzo del rival. Argentina con un elenco volador en cancha (Garino y Deck juntos sin Delia en cancha) y mayores respuestas luego del vendaval inicial de Polonia intentando descontar. El equipo mejoró en todas sus líneas, Garino fue figura excluyente (secó a Waczinsky) y adelante emergió con todo su repertorio (9). No solo anotó sino que alimentó a Scola (6) para estirar la brecha.

Polonia decayó en su intensidad, tuvo menos ideas y se frustró ofensivamente. Campazzo aplicó un triple y el equipo dio todas sus muestras colectivas. Polonia ido de partido y la primera línea defensiva fue impactante para forzar cada ofensiva polaca y en contragolpe destrozó con dinámica y pases punzantes. Campazzo con un doble a mano cambiada y tras cartón Scola recibió directo tras el pase de Laprovittola. Argentina nunca desaceleró, y sentenció por un demoledor 70 – 41 el periodo.

Argentina con la idea clara de sentenciar la historia de buena forma. Polonia siguió sin ideas adelante, apenas pudo descontar con puntos cerca del canasto y el albiceleste supo sostener su intensidad, claridad y gol en velocidad. Campazzo y Laprovittola dirigieron al equipo y Scola (6) se encargó de dominar el canasto con puntos y defensa. Rápidamente Hernández colocó a Redivo, quien se despachó con sus primeros puntos de la competencia. Argentina con el control absoluto del juego y mostrando su calidad para defender con diferentes formaciones.

Fjellerup también tuvo su rato de protagonismo para colaborar con el equipo en general. A esa altura ya sin Slaughter, Ponitka ni Waczinsky en cancha. Simplemente quedó tiempo para que ambos elaboren situaciones pensando en la siguiente ronda donde nuevamente verán acción. Caffaro con minutos, y el equipo sosteniendo hasta el minuto cuarenta su intensidad, concentración y seriedad con un fantástico andar. Llega a cuartos de final en una versión de lujo. A Soñar ¿Por qué no?.