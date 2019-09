La Argentina define con Polonia su posición para cuartos de final

El seleccionado argentino de básquetbol se enfrentará hoy con Polonia, en un partido de la última fecha del Grupo I que servirá para determinar su posición de acceso a los cuartos de final del Mundial de Básquetbol China 2019, instancia a la que ambos equipos ya están clasificados.

Este encuentro correspondiente a la segunda fase del torneo, que será televisado en directo por TyCSports y la Televisión Pública, se disputará desde las 9 en la ciudad de Foshan, ubicada unos 2151 kilómetros al sur de la capital Beijing.

Argentinos y polacos llegan al cruce de hoy invictos y con un pleno de cuatro victorias, tras adjudicarse sus respectivas zonas en la primera ronda y obtener su boleto a cuartos con triunfos sobre Venezuela y Rusia, respectivamente.

Lo que les resta entonces es definir qué equipo avanzará a la fase final como ganador y segundo del Grupo I para luego conocer si jugarán en cuartos con España o Serbia (último subcampeón), que se encuentran en idéntica condición y jugarán hoy desde las 9.30 por la última fecha del Grupo J con sede en la ciudad Wuhan.

Si Argentina le gana a Polonia jugará por un lugar en semifinales el martes próximo a las 8 en la ciudad de Dongguan con el perdedor del partido entre españoles y balcánicos.De lo contrario, en caso de derrota, se presentará ese mismo día a las 10 con el vencedor del cruce europeo en el Shanghai Oriental Sports Center.

El equipo de Sergio Hernández mostró un funcionamiento convincente durante la competencia y avanzó a la ronda final sin apremios después de ganarle sucesivamente a Corea del Sur (95-69), Nigeria (94-81), Rusia (69-61) y Venezuela (87-67).

Con el liderazgo del veterano Luis Scola (39 años) y la conducción del base cordobés Facundo Campazzo, el conjunto argentino se entusiasma con volver a un podio en el Campeonato del Mundo tras subcampeonato en Indianápolis 2002 que significó la irrupción de la recordada Generación Dorada.

Desde entonces, Argentina, primer organizador y campeón del Mundial en 1950, se clasificó cuarta en Japón 2006, quinta en Turquía 2010 y undécima en España 2014.

Polonia, ubicado en el puesto 25° del ranking FIBA, en el que el seleccionado "albiceleste" se ubica quinto, lleva acumuladas victorias ante Venezuela (80-69), China (79-76), Costa de Marfil (80-63) y Rusia (79-74).

En China cumple su segunda participación mundialista a 52 años de la anterior en Uruguay, donde terminó en el quinto lugar.

República Checa derrotó a Brasil y dio una buena noticia

La derrota de Brasil ante República Checa por el Grupo “K”, que puso seriamente en riesgo su pase a la ronda final, dejó al equipo de la "Oveja" Hernández muy bien perfilado para lograr ese objetivo.

El seleccionado brasileño, que estaba invicto, cayó por 93 a71 y complicó su clasificación a los cuartos de final. Así, el equipo de Sergio Hernández quedó a un paso de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Brasil no solo perdió su invicto en el Mundial de básquetbol China 2019, sino también complicó sus chances de acceder a los cuartos de final del certamen.

En el duelo por la segunda fase del certamen, los europeos fueron claramente superiores ante el elenco dirigido por el croata AleksandarPetrovic, que en la primera ronda había cosechado tres victorias en igual cantidad de encuentros.

Para los checos, el hombre clave fue Tomas Satoransky, base de los Chicago Bulls, quien aportó 20 puntos (con un 70 por ciento de efectividad en lanzamientos de campo, 9 asistencias y 7 rebotes. Su mejor acompañante fue el pívot OndrejBalvín, quien aportó 15 puntos y 11 rebotes.

En Brasil, que estuvo lejos del nivel que había exhibido en sus presentaciones previas, los más destacados fueron Marcelinho Huertas (11 puntos y 6 asistencias) y Vítor Benite (12 puntos). El veterano pívot Anderson Varejao solo sumó 2 puntos y 5 rebotes.

En el otro encuentro del grupo que se disputó el sábado, Estados Unidos superó por 69-53 a Grecia. Kemba Walker fue el máximo anotador del conjunto dirigido por Gregg Popovich: hizo 15 y además logró 6 asistencias y 4 rebotes. Giannis Antetokounmpo aportó 15 puntos y 13 rebotes para el perdedor.

Con estos resultados, Estados Unidos sigue invicto, con cuatro victorias al hilo, manda en la zona con 8 puntos y ya se aseguró su pase a cuartos de final. Brasil y República Checa tienen 7 puntos (tres victorias y una derrota), mientras que Grecia tiene 6 (dos triunfos y dos caídas).

Mañana lunes se cerrará este grupo con los cruces República Checa-Grecia y Estados Unidos Brasil. A los brasileños solo les sirve una victoria si quieren seguir en carrera.

Aun así, quedarían eliminados si Grecia derrota a República Checa, puesto que habría un triple empate en puntos y en esa situación los sudamericanos saldrían desfavorecidos ante los dos rivales europeos por diferencia de tantos.

La pelea en este torneo no es sólo por el título, sino también por la clasificación olímpica. El certamen otorga dos cupos para Tokio 2020 a los seleccionados americanos que terminen mejor ubicados.

En esta segunda fase hay seis conjuntos del continente en competencia, aunque tres, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, ya no tienen chances de avanzar a cuartos de final.

Así, la pelea está acotada a Estados Unidos, Brasil y Argentina, que ya se aseguró su lugar en cuartos tras su victoria del viernes ante Venezuela.

Si la “Verdeamarela” no pasa, el conjunto dirigido por Sergio Hernández ya se clasificará mañana lunes para Tokio 2020.