Maximiliano Tamburini: “Acá me siento valorado”

El Club Ciclista Juninense informó la contratación de Maximiliano Tamburini para la próxima edición de la Liga Argentina de básquetbol 2019/2020.

El joven de 23 años ocupará ficha U-23, recordándose que fue el capitán del equipo en la temporada anterior y es un símbolo de la institución de la avenida San Martín.

En la 2016/2017, Tamburini tuvo un muy buen rendimiento en Ameghino de Villa María (Córdoba), equipo que llegó hasta octavos de final de la Liga Argentina aquel año, en la zona norte.

Allí acumuló 320 puntos, 90 asistencias y 41 % en triples, su especialidad. Todas estas estadísticas fueron logradas en 40 partidos disputados.

Además, el juninense tiene una larga experiencia en el club, ya que formó parte del equipo campeón del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) en 2014 y disputó la temporada de Liga Nacional en 2015. Además, jugó en 2016 y 2017 en el verdirrojo, volviendo al TNA, donde logró salir jugador con mejor porcentaje desde tercera dimensión.

La última temporada fue el capitán y referente del equipo que llegó a octavos de final. Además llegó a la magnífica suma de 700 puntos en la institución y va por más.

La comisión directiva presidida por Miguel Had está muy contenta, dado que uno de los objetivos para este año (al igual que el anterior) era tratar de lograr nuevamente una identificación de la hinchada con el plantel, tentando a jugadores con pasado en el club.

"Estoy motivado"

Consultado por Democracia, Tamburini comentó: "Soy muy agradecido con la gente de Ciclista. Sé que me tienen mucho cariño y yo a ellos. Acá me siento valorado, estoy motivado para lo que viene".

Además, el "Guante", analizó al club: "Creo que hoy Ciclista está bien, está sano. Es difícil aguantar la logística de un torneo tan largo como la Liga Argentina, pero somos un club muy grande como para no jugar. Hace 35 años que jugamos y la historia marca que tenemos que estar a la altura. También percibí personas muy motivadas con esta actualidad".

Por último, dejó un diagnóstico sobre el último torneo y lo que viene: "La última temporada tuvimos altibajos, pero creo yo que se terminó una temporada de forma positiva. Clasificamos a play-off y fuimos competitivos. Ahora, la idea de ’Migui‘ (Had), la comisión y el entrenador es armar un equipo que cubra las expectativas del club. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el equipo crezca desde el primer entrenamiento y llegar a un punto alto de rendimiento", completó.