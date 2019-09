La Argentina derrotó a Venezuela y se metió entre los mejores ocho de la cita mundialista

Con destacadas actuaciones de Luis Scola y de Facundo Campazzo, el seleccionado nacional de básquetbol masculino de la Argentina venció ayer a Venezuela, por 87 a 67, y se metió en los cuartos de final del mundial China 2019.

El partido arrancó friccionado y muy luchado. La Argentina, con Vildoza en cancha como jugador inicial y siendo él uno de los perseguidores de Guillent en defensa.

Venezuela dependía de sus armador, no pudo colocar la bola cerca del canasto y arranco errático y con poco vuelo de uno contra uno. Argentina necesitó de paciencia para hacerse su espacio dentro de una defensa fuerte en talla y potencia de la vino-tinto.

No dejó desnivelar a Campazzo y Scola tampoco pudo generar demasiado en forma personal. El albiceleste estuvo firme atrás, con Vildoza muy atento (dos recuperos), Delia bancó la parada y Venezuela sin gol (2-9 de campo inicial) para tener mínimas rentas en el score.

Campazzo nuevamente tuvo su llamado de atención. Salió sin poder pisar bien y Laprovittola llegó al campo.

De a poco Argentina pudo correr, Scola (7 puntos) fue justamente el ejecutor para complicar a un rival que se llenó de faltas. Ruiz se cargó de foules (2) y Garino batalló con Vargas en ambos costados. Argentina a pura intensidad se escapó 11-6 y 14-8 con un par de buenos movimientos de Delia y Laprovittola encontrando al interno como en la temporada en Badalona.



Así y todo, el comnjunto albiceleste luchó el juego, pero perdió generalmente en el poste, Venezuela tuvo muchas segundas opciones pero sin ser aprovechadas. Tuvo poca claridad y más aún sin Guillent en cancha. Argentina cuando no corrió le costó quebrar una defensa dura y bien plantada, aunque la vuelta de Campazzo llenó de rosas el final de periodo. Laprovittola amasó la bola y el cordobés se estacionado en la esquina para liquidar con un bombazo contra la chicharra: 17-12.

Argentina trató de mantener su regularidad en los dos costados. Contuvo bien el pick directo al aro y los internos venezolanos no tuvieron chances de jugar situación ofensiva. Campazzo y Laprovittola como directores, y nuevamente el cordobés en jugada de pickandroll al aro con Scola para volver a anotar. Venezuela bien ahogado en general, Gregory Vargas no fue eje y Duro necesitó la vuelta de Guillent. Campazzo soltó rápido el balón tras ayudas tempranas de los internos y dañar cerca del aro. Deck y Garino con trabajos más silenciosos, contenidos adelante pero aportando atrás.

Laprovittola se despachó con un triplazo para un inicio de 10-2 y ventaja clara de +13 del equipo en cuatro minutos. Venezuela reaccionó con sendos triples, rebotes ofensivos y se puso a tiro. Argentina con un elenco bajo con Scola de pivot y arriesgando demasiado. Deck aportó un doble y falta clave luego de un yerro insólito bajo del aro. Los dos elencos sin efectividad, pocos espacios y Argentina con enormes problemas para proteger su cristal. No hubo fineza de ningún lado, Venezuela falló situaciones insólitas en la pintura y Argentina tuvo aire tras una penetración de Deck (32 - 23).

Scola se llenó de faltas (3) y volvió Delia y Brussino hizo su primera aparición. Venezuela nunca hizo pie adelante (31% de campo, 3-10t3) y Argentina volvió a tener un excelente cierre. Campazzo como eje (4 asist) y Deck (10) con las luces altas. De esa forma el equipo estiró las cifras, se aferró a su defensa a pesar de los problemas en su cristal y sentenció 38 - 25 la primera parte.

El elenco de Hernandez encontró rápido gol. Un bombazo de Campazzo y doble más bonus de Deck tras un excelente corte hacia el canasto. El juego más abierto y con otra efectividad donde Venezuela supo encontrar ciertas respuestas que no tuvo en la primera parte. Argentina encontró una sorprendente ventaja de +16 en breve con otra dinámica(sin Scola en cancha) y Venezuela solo deteniendo con falta. Guillent fue el jugador a detener, por momentos con atrapes de Garino y cambios defensivos manteniendo un perimetral alto sobre él.

No pudieron controlar a Facundo Campazzo

Venezuela frustrado defensivamente, no supo como desactivarlo a Campazzo y Argentina estiró a +18 en diversas ocasiones. Deck (5) y Garino (6) muy activos y con enorme movilidad para desmarcarse y ser alimentados por un genial Campazzo (50-32, 52-34 y 54-36). Venezuela intentó no irse de juego, encontró a Carrera (8) como gran alternativa para descontar y no perder de vista al albiceleste. Argentina peleó en su tablero, nuevamente tuvo problemas y lo padeció aún con Delia en cancha.

Por momentos el equipo se enredó, tuvo menos ideas y Venezuela supo maniatar en velocidad a Argentina. Carrera continuó como eje total en ofensiva y el albiceleste necesitó de corajeadas para no perder con facilidad la ventaja.

Brussino pasó inadvertido y Venezuela comenzó a hacer su juego defensivo y con otro ritmo en ofensiva. Argentina aguantó en un momento donde el costó encontrar su mejor versión y desequilibrar. Carrera indetenible (13 pts en el periodo) pero fue Deck quien emergió con un latigazo de tres para terminar 63 - 47.

Argentina con el objetivo de no decaer en intensidad. Se mantuvo sin Scola en cancha y tampoco inicio con Campazzo. La doble base y Delia como referencia. Venezuela con su idea perimetral, sin sobrecarga en los cristales pero con dudas y bien perseguido. Guillent no pudo hacer su juego (saltó muy bien Delia en varias oportunidades sobre él) y Argentina se mantuvo firme atrás. Deck continuó volando en ofensiva y Vildoza se despachó con un triple en velocidad (68 - 50).

El marplatense fue inteligente para soltar con rapidez la bola y aprovechar la caída de Delia o bien de Scola en su vuelta. Argentina continuó muy intenso y regular en su ofensiva. El propio Scola elevó a +20 la diferencia con 4m30s disputados. Garino firme atrás sobre los perimetrales y los cambios defensivos sumado a otro triple de Deck. La buena noticia fue no necesitar de Campazzo en el último cuarto y mantener el desnivel de juego.

Venezuela totalmente rendido ante la defensa de Argentina y sin ideas de como colocarse en partido, algo que nunca sucedió. Hernandez le dio ingreso a Fjellerup, Redivo, Caffaro y Gallizzi para agregarse en un marco de solidez defensiva y claridad para llevarse la victoria. Los cuartos de final nos espera aunque primero será turno de Polonia, dato no menor para llegar.