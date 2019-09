Argentina, ante Venezuela

Argentina enfrentará hoy a Venezuela, desde las 9 de la mañana, por la segunda fase del campeonato Mundial de China. El domingo juega contra Polonia, en el mismo horario.

Hernández, conforme

El entrenador de la Selección, Sergio Hernandez, dejó sus sensaciones tras lo ocurrido ante Rusia. Habló de lo ocurrido, los momentos del partido y lo que se viene en la segunda ronda.

“Somos un equipo con fortaleza mental, que sabe que se puede perder, pero no le teme a eso. Desafiamos situaciones. Hoy se había puesto muy feo. Y en ningún momento nos caímos desde lo mental. Sí consideró que tenemos que crecer a partir de esta experiencia”.

“Fue un partido tremendo. Rusia es un equipo que defiende muy fuerte y te lleva al error. Estoy muy muy contento por el triunfo. Fue un gran test para nosotros, una prueba que teníamos que pasar, y pasamos. Nos llevamos una victoria determinante para la segunda fase”, dijo “Oveja”.

“Sabíamos que íbamos a jugar incómodos. También sabíamos que ellos no iban a poder anotar con fluidez y que teníamos un muy buen scouting hecho. Había que soportar la frustración y tomar las cosas con tranquilidad. Insisto: le ganamos a un equipo muy fuerte”, agregó.

Respecto de su rol de entrenador, Hernández dijo: “Esto va tan rápido que no hay tiempo de pensar en mi rol. Intento sumar, darle cosas al equipo. Disfruto cuando me toca ser importante, pero mi cabeza está enfocada en ejecutar lo que pide el entrenador”.

Grupo “E”

Se cerró el Grupo E del Mundial con ciertas sorpresas. Estados Unidos no tuvo inconvenientes sobre Japón 98 - 45 con Brown como figura (20 pts), mientras que lo mejor sucedió a primera hora. República Checa venció Turquía 91 - 76 y lo dejó fuera de la segunda ronda con una notable actuación colectiva.

Con una actuación muy pareja a lo largo de los 40 minutos, República Checa derrotó a Turquía por 91 a 76 para accedera la segunda ronda del mundial. De esta manera, los otomanos deberán jugar la reclasificación.

República Checa redondeó una buen trabajo en la primera mitad, sobre todo en el costado defensivo, por eso se iría al entretiempo disfrutando de una ventaja de 43-35. Durante los primeros dos cuartos de acción, los dirigidos por Ronen Ginzburg aislaron por competo a dos de los máximos referente turcos.

Ersan Ilyasova cerró la el primer tiempo con apenas 2 puntos y sin encestar tiros de cancha. Por su parte, Mahmutoglu no había podido anotar tras dos intentos al aro. No obstante, los turcos se sostenían gracias a las manos de Cedi Osman, autor de 11 tantos en el primer cuarto.

Con la aparición de Mahmutoglu (11), más la vuelta de Osman (6) Turquía continuaba dando pelea para irse todavía en juego al último cuarto (60-66). El cuarto período comenzó a pura bomba, con dos de cada lado. Sin embargo, esta vez los checos pegarían y Turquía jamás volvería a recomponer su vista nublada. Satoransky acaparó las acciones sumando 5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, al tiempo que Bohacik clavaría 7 tantos más para darle aún más profundidad a la República Checa.

Estados Unidos salió invicto de su primera prueba de fuego al concluir con victoria 98 a 45 sobre la Japón de Julio Lamas, que nada pudo hacer ante la amplia diferencia entre ambos planteles. Jaylen Brown, con 20 unidades y siete rebotes, y Kemba Walker, con 15 tantos y ocho asistencias, los mejores de USA.

Estados Unidos durante la primera mitad hizo lo que quiso ante Japón o, mejor dicho, los asiáticos buscaron hacer el mejor papel para combatir al elenco americano. Los dirigidos por Gregg Popovich esta vez no tuvieron un día complicado y cerraron la primera mitad 56-23 arriba con 49% en tiros de campo (Japón apenas el 31%), dominó en el área de los rebotes (28 ante 16) y también provocó muchas pérdidas del rival (10). Jaylen Brown y Donovan Mitchell, jugadores del Team USA, se repartieron nueve y ocho puntos hasta ese momento.

Kemba Walker, con dos triples, y cinco unidades de Donovan Mitchell y Harrison Barnes fue demasiado para Japón en el comienzo. Además, USA tuvo su mejor momento defensivo del torneo, imponiendo un parcial 28-8 para irse al último cuarto 84 a 31 al frente. El último cuarto, Jaylen Brown tuvo un ingreso más que oportuno con nueve tantos para potenciar el parcial 14-14 que cerró con la victoria 98 a 45.

El elenco norteamericano se medirá en la segunda fase ante Brasil y Grecia en el grupo K busca de asegurar su pasaje a los cuartos de final. Por su parte, Lamas y sus dirigidos intentarán quedar en lo más alto posible en la fase reclasificatoria para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.