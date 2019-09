Nueve de Julio sufrió para derrotar a Sarmiento

Nueve de Julio sufrió demasiado para derrotar a Sarmiento 77-74 y alcanzar la punta en el campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Tras un primer tiempo horrible, el partido mejoró hacia la segunda mitad. Sarmiento tuvo a maltraer al “9” jugando interno para Ferrarezi (9 dobles, 3 simples) y logrando buenas penetraciones de su base Francisco Mira.



Los del Obelisco comenzaron a repuntar cuando apareció Ezequiel Villegas y Santiago Bornic puso caja de quinta.

Aun así, un triplazo de Lorenzo Pichi a 1,5 segundos del final dejó el juego 74-75, que luego con dos simples de Martín Loncar el “9” puso una diferencia relativamente màs decorosa.



Hoy juegan en Chacabuco Porteño y Deportivo Baigorrita. Detalle:



Anoche

U17 Sarmiento 16 vs 9 de Julio 92

Mayores Sarmiento 74 vs 9 de Julio 77

U17 San Martín “B” vs El Linqueño (postergado)



Hoy

Club Porteño

21 Mayores Porteño vs Baigorrita

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Los Indios

21 U19 Argentino vs Los Indios



Zonal U17

Club 9 de Julio

20 9 de Julio vs Ciclista



Sábado 7

Club Sarmiento

17 U15 Sarmiento vs 9 de Julio

19 U19 Sarmiento vs 9 de Julio

Club El Linqueño

17 U15 El Linqueño vs San Martín (postergado)