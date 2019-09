Ciclista ganó el primero ante 9 de Julio

Ciclista Juninense ganó el juego de ida de la final del zonal de la Liga Provincial U17 de Básquetbol y se aseguró la localía ante 9 de Julio.

Anoche, en el Coliseo del Boulevard, se impuso por 70 a 30. Mañana juegan la revancha en el Obelisco.

En tanto hoy vuelve la actividad de primera por el torneo local. Sarmiento recibe a 9 de Julio. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs 9 de Julio

21 Mayores Sarmiento vs 9 de Julio

Club San Martín

20 U17 San Martín “B” vs El Linqueño



Viernes 6

Club Porteño

21 Mayores Porteño vs Baigorrita

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Los Indios

21 U19 Argentino vs Los Indios

Zonal U17

Club 9 de Julio

20 9 de Julio vs Ciclista Juninense

Sábado 7

Club Sarmiento

17 U15 Sarmiento vs 9 de Julio

19 U19 Sarmiento vs 9 de Julio

Club El Linqueño

17 U15 El Linqueño vs San Martín