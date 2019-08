El Linqueño derrotó anoche a Sarmiento

El Linqueño dio cuenta anoche de Sarmiento, en Lincoln, venciéndolo por 77-39. Fue el último juego de primera por esta semana. Hoy y mañana juegan las divisiones formativas.

Detalle:



Anoche

U17 El Linqueño 54 vs Sarmiento 47

Mayores El Linqueño 77 vs Sarmiento 39

Hoy

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

21.30 U19 Sarmiento vs El Linqueño

Sábado 31

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”