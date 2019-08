Ciclista realizará mañana una conferencia de prensa

Ciclista Juninense confirmó anoche, a través de sus redes sociales, que mañana viernes se realizará en el club una conferencia de prensa, encabezada por el presidente Miguel Had. La misma será para confirmar una nueva temporada de Liga Argentina.

Murias, descartado

Fuentes cercanas al entrenador, le manifestaron a Democracia que Facundo Murias ya arregló con Ameghino de Villa María, para ser primer asistente en la zona norte de la Liga Argentina. No negaron que hubo llamado desde la dirigencia.



Japez y Andrade los candidatos

Entre hoy y mañana, Manuel Japez debe contestar si acepta ser el entrenador o no. El platense está evaluando la posibilidad de desvincularse de Reconquista de La Plata.

Por su parte, el juninense Mario Andrade es otro candidato muy bien visto por el presidente y la comisión directiva.

Pena García a Viedma

Pena García será una de las fichas U23 de Depo Viedma. El alero que la temporada pasada vistió los colores de Racing de Chivilcoy se suma a Depo Viedma para la 2019/2020. Ocupará una de las fichas U23 y es un nuevo confirmado del equipo de Bogliacino.

Con 23 años y 1,96 metros de estatura, el nacido en Monte Grande viene de jugar en Racing de Chivilcoy donde promedió 6,0 puntos (42% 2P y 45% 3P) y 2,1 rebotes.

Pena García tiene pasado en Atlético Pilar, Regatas de Concepción del Uruguay y Atlético Rosario del Tala en el Torneo Federal y también integró los planteles de Lanús, Platense y Tiro Federal de Morteros.

Se sumará al plantel donde ya fueron confirmados Pedro Franco, Ezequiel Martínez, Matías Eidintas, Andrés Mariani, Ramiro Méndez, Lucas González y Jonathan Velázquez.

Español, completo

Centro Español tiene su plantel completo de cara a la Liga Argentina en inicio de la tercera temporada en la segunda división del básquet nacional. El elenco de Mauricio Santángelo comenzará a trabajar el próximo lunes, luego de los exámenes precompetitivos de rigor. El entrenador también busca un reemplazo para su ex asistente Patricio Denegri, ya que la inesperada salida del entrenador obligó a reacomodar las piezas.

Los santafesinos Cristian Scaramuzzino (Pívot – Rosario) y Matías Galligani (Base – San Justo) se suman al equipo españolista, que tiene a Mario Sepúlveda, Nahuel Martínez, Howard Wilkerson, Agustín Pérez Tapia, y Santiago Assum y Julián Fedele –ya jugaron el Integración en el Torito-. Completan el plantel Nicolás Bravo (juvenil) y los jugadores formados en la cantera.

El interno, que viene de Independiente de Oliva, aseguró que llega con las expectativas de “poder darle lo mejor de mí al equipo, en la zona pintada tanto en defensa y como en ataque. Boti me llamó y me dijo que le gustan los equipos dinámicos, de ataque rápido, que se muevan y toda su propuesta, más el equipo competitivo que armó, fue lo que me sedujo para venir a Español”.