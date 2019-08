Ciclista y 9 de Julio con ventaja en el zonal U17

Por la eliminatoria zonal de la Liga Provincial U17 de básquetbol, anoche ganaron Ciclista Juninense y 9 de Julio.

El verdirrojo se impuso como local a Saladillo por 66 a 54; mientras que el “9” se hizo fuerte en Chivilcoy ante Colón venciendo por 65 a 62. Detalle:



Anoche

U17 Ciclista 66 vs Saladillo 54

U17 Colón 62 vs 9 de Julio 65

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón

Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Basquet local

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Sarmiento

21.30 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Viernes 30

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

21.30 U19 Sarmiento vs El Linqueño

Sábado 31

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”