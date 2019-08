Ciclista recibe a Saladillo por el provincial U17

Comienza hoy la eliminatoria zonal de la Liga Provincial U 17 de Básquetbol.

En nuestra ciudad, Ciclista Juninense recibe la visita de Saladillo, mientras que 9 de Julio viaja a Chivilcoy para confrontar con Colón.

Ambos partidos se juegan desde las 20, con el control de árbitros de las asociaciones locales.





Calendario

Hoy

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio



Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista Juninense

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón



Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio