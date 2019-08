El Torneo Tres Ciudades se define hoy

El Torneo Tres Ciudades se definirá hoy en doble turno. Por la mañana jugarán desde las 10 en el estadio “Alcides Schiavoni” Argentino de Junín y Comunicaciones de Pergamino. A las 12 lo harán Ciclista Juninense y Colón de Chivilcoy. Por la tarde juegan perdedores por el tercer puesto y ganadores por el título. Detalle:

Fixture

Club San Martín

10 U17 - Argentino (Junín)-Comunicaciones (Pergamino)

12 U17 - Ciclista (Junín) - Colón (Chivilcoy)

Domingo 25

Club San Martín

16.30 U17 - Perdedores Partido 1 - Perdedor Partido 2

18.30 U17 - Ganador Partido 1 - Ganador Partido 2

Torneo local

Ayer

U15 Sarmiento 51 vs Los Indios 54

U19 Sarmiento 50 vs Los Indios 58

Domingo 25

Baigorrita

19 Mayores Deportivo vs Cavul

Lunes 26

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Porteño

Club Junín

19 U17 Junín vs Argentino

21 Mayores Junín vs Argentino

Club Los Indios

19 U17 Los Indios vs San Martín “A”

21 Mayores Los Indios vs San Martín

Martes 27

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs 9 de Julio

Provincial de clubes

Jueves 29

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Sarmiento

21.30 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Viernes 30

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

21.30 U19 Sarmiento vs El Linqueño

Sábado 31

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”

Provincial de clubes u 17

Miércoles 28

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón

Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio