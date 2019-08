Facundo Corvalán se fue al Betis de Sevilla

El base juninense Facundo Corvalán pasó por los micrófonos de UCU Radio en la previa de su viaje a Madrid, después de su paso por Bahía Basket en La Liga y la participación en el último Torneo Sudamericano U21 con la Selección Argentina.

Facundo fue fichado por el Real Betis de Sevilla de la Liga ACB, la máxima categoría del básquet español. "Quería dar este paso. No estaba tranquilo hasta ayer que se oficializó todo formalmente y estoy mucho más tranquilo"

"Voy con expectativas de seguir mejorando mi juego y hacer todo lo necesario para jugar en el nivel que me toque. Estoy cedido a préstamo al Club Canoe, y sé que es un club que desarrolla muchos jóvenes, así que voy con muchas expectativas de mejorar. Se entrena doble turno, algo que me encantó. Estoy contento porque busco tener participación y poder seguir mejorando aspectos individuales".

"Estoy muy conforme por cómo fueron todos estos años en Bahía, creo que fui de menor a mayor, siempre con el rol que me fueron dando y fui cumpliéndolo. En el último año di un gran paso en mi juego, lo disfruté muchísimo", afirmó el ex jugador de Los Indios y Ciclista, que brilló en las últimas cuatro temporadas en Bahía Basket jugando la Liga de Desarrollo y la Liga Nacional.

"Me fui de Junín con 16 años y a lo 20 me sentí un jugador formado, diferente al de que tenía 16 años gracias al trabajo que se hace en Bahía Basket, que es de excelencia".

En la última temporada de la Liga Nacional, el juninense en 36 partidos disputados, promedió 14,4 puntos, 3,8 asistencias y 1,7 rebotes.

"Hablé con Bolmaro cuando compartimos prácticas de la Selección, está muy contento y no se arrepiente de haberse ido. Uno allá mejora y ve cosas que en Argentina no se ven. En la semana tenes tiempo para seguir entrenando, mejorando aspectos y detalles individuales".

"No me sentí nunca sano en Tunja, estuve con problemas de salud. Como equipo no pudimos lograr una química en tan poco tiempo, nos costó mucho adaptarnos a la altura, llegamos el domingo y el lunes ya estábamos jugando".