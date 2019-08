El Linqueño arrancó ganando en Chacabuco

El Linqueño derrotó anoche a Porteño en Chacabuco por 66 a 44. Con fuerte presencia de basquetbolistas juninenses, los albiazules buscarán pelear el título del clausura. Detalle:

Anoche

U17 Porteño 53 vs El Linqueño 27

U15 Argentino 63 vs Ciclista 50

U19 Argentino 67 vs Ciclista 56

Mayores Porteño 44 vs El Linqueño 66

Hoy

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Junín

21 U17 San Martín A vs Junín

Club El Linqueño

19.45 U15 El Linqueño vs Porteño

Sábado 24

Club Sarmiento

15 U15 Sarmiento vs Los Indios

17 U19 Sarmiento vs Los Indios

Torneo 3 ciudades

Sábado 24

Club San Martín

18 U17 Argentino vs Colón Chiv. (1)

20 U17 Ciclista vs Comunicaciones Perg. (2)

Domingo 25

Club San Martín

10 Ganador partido 1 vs perdedor partido 2

12 Ganador partido 2 vs perdedor partido 1

18 Los perdedores del día sábado

20 Los ganadores del día sábado

Provincial de clubes U 17

Miércoles 28

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón

Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

19 U17 Colón vs 9 de Julio