Hoy ciclista debe definir si juega o no

Ciclista Juninense debe definir hoy su situación actual. El presidente Miguel Had, junto con la comisión directiva, deberán tomar una decisión porque lo apremia el vencimiento del libre deuda, ya que todavía el club mantiene pagos atrasados con algunos jugadores del plantel anterior.

La semana que viene, seguramente, la comisión directiva organizará una conferencia de prensa.

Asamblea

En la última asamblea, el club ratificó la continuidad de la misma comisión directiva por un año más y en las próximas horas, el verdirrojo le deberá contestar a la ADC por si o por no, si juega Liga Argentina.

“Vamos a agotar hasta la última instancia”

En diálogo con los medios nacionales, el presidente Miguel Had fue claro: está esperando la llegada de nuevos sponsors.

“Si me confirman un par de propagandas lo podemos lograr. Tampoco quiero el presupuesto más importante de la categoría, pero no quiero pasar malos momentos durante la temporada, yo me aseguro cierta cantidad, sé que en la temporada aparecen sponsors y con la comisión encararíamos, pero tampoco quiero pasar un mal año. Ciclista es el club más antiguo en jugar 35 años ininterrumpidamente, desde que se creó la Liga no faltó nunca. Cuando se enteran de eso, te llaman, te quieren dar una mano, y por eso tengo reuniones con ellos. La semana que viene daré una conferencia de prensa para confirmar si jugamos o no, por eso quiero agotar hasta la última instancia para ver si puedo juntar el presupuesto o por lo menos la mayor cantidad del porcentaje del presupuesto para poder jugar”.

El entrenador

Si Ciclista finalmente lo logra, vería con buenos ojos contratar a Juan Pablo Chami como entrenador jefe. El joven de 24 años hoy se desarrolla en la primera división local del club verdirrojo. Pero al mismo tiempo, el presidente no quiere “desarmar” las inferiores, por lo que también baraja entrenadores de nuestra ciudad.