Ganaron Sarmiento y San Martín

Sarmiento y San Martín fueron los ganadores de la jornada de anoche, por el torneo Clausura del básquetbol local.

Se impusieron a Los Indios y Club Junín respectivamente. Hoy juegan en Chacabuco Porteño y El Linqueño.

Anoche

U17 San MartÍn B 58 vs Junín 27

Mayores San Martín 67 vs Junín 43

U15 9 de Julio 119 vs Cavul 44

U17 Sarmiento 47 vs Los Indios 81

Mayores Sarmiento 73 vs Los Indios 69

Hoy

19.30 U17 Porteño vs El Linqueño

21.30 Mayores Porteño vs El Linqueño

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Ciclista

21 U19 Argentino vs Ciclista

Viernes 23

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Junín

21 U17 San Martín A vs Junín

Club El Linqueño

19.45 U15 El Linqueño vs Porteño

Sábado 24

Club Sarmiento

15 U15 Sarmiento vs Los Indios

17 U19 Sarmiento vs Los Indios