Batacazo de 9 de Julio en Lincoln

Nueve de Julio logró anoche un triunfo clave en el inicio del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Como visitante dio el batacazo en Lincoln y derrotó a Cavul por 70-61. Fue perdiendo casi todo el juego y lo dio vuelta en el último cuarto con un impresionante sprint final.

Hoy juegan San Martín-Junín y Sarmiento-Los Indios. Detalle:

Anoche

U17 Cavul 76 vs 9 de Julio 69

Mayores Cavul 61 vs 9 de Julio 70

Hoy

Club San Martín

19 U17 San Martín B vs Junín

21 Mayores San Martín vs Junín

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Cavul

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs Los Indios

21 Mayores Sarmiento vs Los Indios

Jueves 22

19.30 U17 Porteño vs El Linqueño

21.30 Mayores Porteño vs El Linqueño

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Ciclista

21 U19 Argentino vs Ciclista

Viernes 23

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Junín

21 U17 San Martín A vs Junín

Club El Linqueño

19.45 U15 El Linqueño vs Porteño

Sábado 24

Club Sarmiento

15 U15 Sarmiento vs Los Indios

17 U19 Sarmiento vs Los Indios