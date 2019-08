Junín quedó eliminado en su visita a Chivilcoy

El seleccionado U13 de la Asociación Juninense de Básquetbol perdió anoche 56-42 en su visita a Chivilcoy, y quedó eliminado en su carrera por alcanzar la única plaza que otorga la zona II para participar del campeonato provincial de la categoría.

Provincial de clubes

U17

Miércoles 28

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón



Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

19 U17 Colón vs 9 de Julio

Torneo tres ciudades

Sábado 24

Club San Martín

18 U17 Argentino vs Colón Chiv. (1)

20 U17 Ciclista vs Comunicaciones Perg. (2)

Domingo 25

Club San Martín

10 Ganador partido 1 vs perdedor partido 2

12 Ganador partido 2 vs perdedor partido 1

18 Los perdedores del día sábado

20 Los ganadores del día sábado.